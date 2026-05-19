martes 19 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Maltrato infantil

Una pareja fue condenada por castigar a cintarazos y mechonazos a dos niños en Pocito

La mamá recibió 6 meses de prisión de cumplimiento condicional. El padrastro pasará un mes en el penal de Chimbas. Ambos acordaron el juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los ahora condenados frente al juez Alberto Caballero.

Los ahora condenados frente al juez Alberto Caballero.

Un padrastro violento fue condenado este martes por castigar a cintarazos y mechonazos a los hijos de su pareja y purgará un mes de prisión en el penal de Chimbas. Por su lado, la mamá recibió una pena de cumplimiento condicional por el mismo delito, en un hecho ocurrido en enero último en un domicilio de Pocito.

Lee además
Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito
La pareja detenida fue llevada este viernes a Tribunales.
Maltrato infantil

Pese a los antecedentes, liberaron al hombre de Pocito que agarró a cintarazos y mechonazos a sus dos hijastros

Matías Carlos Farías y Florencia Bustos fueron condenados mediante un juicio abreviado celebrado este martes a partir de un acuerdo entre su defensora, la abogada María Filomena Noriega, y el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG. Todo fue refrendado por el juez de Garantías Alberto Caballero, que envió a Farías al Servicio Penitenciario Provincial.

image
La abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega, la defensora, y el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora, y el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG.

El hombre consiguió que le dieran la pena mínima, dado que la escala penal prevé un castigo de entre 1 mes y 1 año y 6 meses de prisión por el delito de lesiones leves. Ahora bien, en su caso la condena es de cumplimiento efectivo debido a que registra una condena de 6 años y 6 meses de prisión por una causa de drogas en la Justicia Federal, dictada en 2014, y otra condena de 6 meses de prisión efectiva por lesiones y amenazas en una causa del CAVIG del 2023.

La mamá no fue a la cárcel porque, si bien tuvo una causa penal anterior, en su momento obtuvo la probation y, por ese motivo, ahora la pena es de cumplimiento condicional. Además, el juez le impuso una prohibición de acercamiento a los niños en un radio no menor a 200 metros y le aclaró que tampoco puede cometer actos molestos ni turbatorios en perjuicio de los pequeños y de su padre.

Las agresiones que derivaron en la investigación ocurrieron el 5 de enero pasado, cuando los dos niños —que actualmente viven con su padre biológico— se encontraban en la casa de su madre y del padrastro, en Pocito. Según la denuncia y el relato del mayor de los chicos, de 11 años, ambos fueron castigados con un cinturón, recibieron cachetazos y sufrieron tirones de cabello. El nene también aseguró que los dejaron sin comer y que, en medio de los maltratos, su madre le dijo: “Tu papá te dejó acá porque no te quiere”.

image
Mat&iacute;as Far&iacute;as y Florencia Bustos, los dos condenados.

Matías Farías y Florencia Bustos, los dos condenados.

La denuncia salió a la luz días después, cuando el chico escapó de la vivienda y llegó hasta la casa de su abuela paterna para pedir ayuda. A partir de eso intervino personal de la UFI CAVIG y el fiscal Leonardo Arancibia ordenó distintas medidas. Los dos sospechosos fueron detenidos el 8 de enero y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los exámenes médicos constataron que ambos menores presentaban hematomas compatibles con golpes de cinto.

En la audiencia de formalización realizada al día siguiente, el fiscal imputó a Matías Carlos Farías por el delito de lesiones leves, dos hechos, mientras que a Florencia Bustos le atribuyeron el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, también por dos hechos. En esa ocasión, el juez de Garantías Alberto Caballero rechazó el pedido de prisión preventiva y les concedió la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse a los niños y al padre de los menores. Ahora, ambos fueron condenados.

Temas
Seguí leyendo

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Los datos que se conocen hasta el momento sobre la denuncia por lesiones y amenazas contra Sergio Vallejos

Detienen a un hombre que ahorcó a su pareja por celos en San Martín

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Un camión volcó en Santa Lucía cuando intentaba cargar un tractor

La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas

Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fracaso un juicio por un violento caso tras la confesion del acusado: yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.
En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Te Puede Interesar

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas
Allanamiento

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia
Investigación

La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia

La comitiva sanjuanina, con Cornejo presente, en el relanzamiento del PRO que fue el 19 de marzo. 
Gira nacional

Con visita a Cornejo, Macri liderará un acto del PRO en Mendoza y San Juan llevará una fuerte comitiva

Los ahora condenados frente al juez Alberto Caballero.
Maltrato infantil

Una pareja fue condenada por castigar a cintarazos y mechonazos a dos niños en Pocito

EN VIVO, Boca-Cruzeiro: sin margen de error y en busca de llegar con chances de clasificación
Copa Libertadores

EN VIVO, Boca-Cruzeiro: sin margen de error y en busca de llegar con chances de clasificación