Una pareja fue condenada por castigar a cintarazos y mechonazos a dos niños en Pocito

Un padrastro violento fue condenado este martes por castigar a cintarazos y mechonazos a los hijos de su pareja y purgará un mes de prisión en el penal de Chimbas. Por su lado, la mamá recibió una pena de cumplimiento condicional por el mismo delito, en un hecho ocurrido en enero último en un domicilio de Pocito.

Matías Carlos Farías y Florencia Bustos fueron condenados mediante un juicio abreviado celebrado este martes a partir de un acuerdo entre su defensora, la abogada María Filomena Noriega , y el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG . Todo fue refrendado por el juez de Garantías Alberto Caballero , que envió a Farías al Servicio Penitenciario Provincial.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora, y el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG.

El hombre consiguió que le dieran la pena mínima, dado que la escala penal prevé un castigo de entre 1 mes y 1 año y 6 meses de prisión por el delito de lesiones leves. Ahora bien, en su caso la condena es de cumplimiento efectivo debido a que registra una condena de 6 años y 6 meses de prisión por una causa de drogas en la Justicia Federal, dictada en 2014, y otra condena de 6 meses de prisión efectiva por lesiones y amenazas en una causa del CAVIG del 2023.

La mamá no fue a la cárcel porque, si bien tuvo una causa penal anterior, en su momento obtuvo la probation y, por ese motivo, ahora la pena es de cumplimiento condicional. Además, el juez le impuso una prohibición de acercamiento a los niños en un radio no menor a 200 metros y le aclaró que tampoco puede cometer actos molestos ni turbatorios en perjuicio de los pequeños y de su padre.

Las agresiones que derivaron en la investigación ocurrieron el 5 de enero pasado, cuando los dos niños —que actualmente viven con su padre biológico— se encontraban en la casa de su madre y del padrastro, en Pocito. Según la denuncia y el relato del mayor de los chicos, de 11 años, ambos fueron castigados con un cinturón, recibieron cachetazos y sufrieron tirones de cabello. El nene también aseguró que los dejaron sin comer y que, en medio de los maltratos, su madre le dijo: “Tu papá te dejó acá porque no te quiere”.

image Matías Farías y Florencia Bustos, los dos condenados.

La denuncia salió a la luz días después, cuando el chico escapó de la vivienda y llegó hasta la casa de su abuela paterna para pedir ayuda. A partir de eso intervino personal de la UFI CAVIG y el fiscal Leonardo Arancibia ordenó distintas medidas. Los dos sospechosos fueron detenidos el 8 de enero y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los exámenes médicos constataron que ambos menores presentaban hematomas compatibles con golpes de cinto.

En la audiencia de formalización realizada al día siguiente, el fiscal imputó a Matías Carlos Farías por el delito de lesiones leves, dos hechos, mientras que a Florencia Bustos le atribuyeron el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, también por dos hechos. En esa ocasión, el juez de Garantías Alberto Caballero rechazó el pedido de prisión preventiva y les concedió la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse a los niños y al padre de los menores. Ahora, ambos fueron condenados.