Detienen a un hombre que ahorcó a su pareja por celos en San Martín

Un violento episodio de violencia de género hubo en San Martín este último sábado. Un hombre de 29 años fue detenido por la policía luego de agredir físicamente a su pareja, a quien atacó tomándola del cuello en medio de un ataque de celos, para luego darse a la fuga e intentar esconderse en la vivienda de un conocido.

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El hecho se desencadenó alrededor de las 09:20 horas en una casa, propiedad de la suegra del agresor. En el lugar se encontraban el denunciado, identificado como Alberto Olguín, su pareja, la hermana de esta, y la pareja de la joven.

De acuerdo con fuentes judiciales, Olguín llamó a su pareja para hablar a solas y la esperó en el pasillo exterior de la vivienda. Fue allí donde, bajo un aparente contexto de celos, comenzó a insultarla y a recriminarle diversos asuntos. La situación escaló rápidamente en violencia cuando el agresor la tomó fuertemente del cuello.

La víctima logró zafarse y empujarlo con ambas manos para defenderse. Ante esto, Olguín arremetió nuevamente con intenciones de continuar la agresión, momento en el que intervino Selena, la hermana de la víctima. En medio del forcejeo, el sujeto empujó a su pareja, haciéndola caer al suelo de forma violenta.

Tras el ataque, Olguín se dio a la fuga rápidamente a pie. La víctima comenzó a perseguirlo mientras, en simultáneo, se comunicaba con la línea de emergencias 911 para alertar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.

El agresor logró eludirla rodeando la manzana, regresó al inmueble para buscar su motocicleta -una Appia 150 cc de color negra- y escapó a toda velocidad del lugar.

Efectivos policiales arribaron con celeridad a las inmediaciones y entrevistaron a la víctima en la vía pública. Tras recibir las características del sospechoso y del rodado en el que huía, el personal de la fuerza montó un operativo cerrojo en las zonas aledañas.

La búsqueda dio resultados minutos más tarde. Los uniformados divisaron la motocicleta Appia estacionada en la vereda de un domicilio ubicado en la intersección de Callejón Medina y calle Nacional.

Al llamar a la puerta, los policías fueron atendidos por el propietario del inmueble. Al ser consultado por los agentes, el dueño de casa confirmó que Olguín era su amigo y que se encontraba escondido en el interior de la propiedad, permitiendo el ingreso voluntario de las fuerzas de seguridad. A las 09:45 horas -apenas 25 minutos después del ataque-, la policía efectivizó la aprehensión de Olguín dentro de la vivienda.

Por disposición de las autoridades del Ministerio Público Fiscal, la víctima fue trasladada de inmediato a UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género). Allí fue examinada por el médico legista de turno, quien constató de forma oficial la existencia de lesiones compatibles con el ataque.

El caso quedó en manos del fiscal en turno, Fernando Bonomo, y del ayudante fiscal, Andrés Cerutti. A Olguín se le imputa provisoriamente el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.