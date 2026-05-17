Persecución y fuga en Chimbas: abandonaron una moto robada en Mendoza tras caer en plena huida

Personal de la Comisaría Décima recuperó una motocicleta robada luego de un operativo realizado en Chimbas, donde dos sospechosos abandonaron el vehículo tras una fallida fuga.
Dos hombres intentaron escapar de la Policía en calle Costa Canal, pero perdieron el control de una motocicleta de alta cilindrada y huyeron a pie. El rodado tenía pedido de secuestro por un hecho denunciado en Mendoza
Según informaron fuentes policiales, los efectivos se encontraban realizando tareas investigativas sobre calle Costa Canal cuando observaron a dos hombres circulando en una motocicleta negra de gran cilindrada, situación que llamó la atención de los uniformados debido a que no es habitual ver ese tipo de rodados en la zona.
Al intentar entrevistarlos, los ocupantes de la moto aceleraron con intención de escapar, aunque a los pocos metros perdieron el control y cayeron del vehículo. Inmediatamente abandonaron la motocicleta y escaparon corriendo hacia un descampado con abundante vegetación, logrando perderse de vista.
En el lugar quedó tirada una motocicleta marca Bajaj Dominar 400 de color negro y gris, sin dominio colocado. Tras consultar los datos del rodado mediante frecuencia policial, se confirmó que tenía pedido de secuestro por una denuncia radicada en Mendoza.
Finalmente, la moto fue trasladada a sede policial, donde quedó secuestrada para continuar con las actuaciones legales correspondientes.
