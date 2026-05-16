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Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor

Los operativos se realizaron en los barrios Cabot y Costa Canal II. Se recuperaron celulares, notebooks y prendas clave para la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La investigación por el violento asalto y abuso sexual ocurrido en la madrugada de éste sábado en una vivienda de Concepción dio un giro definitivo con la captura de los tres sospechosos. Tras una rápida labor, las autoridades lograron desbaratar a la banda, confirmando que no quedan prófugos y que se ha logrado recuperar la mayoría de los objetos robados a la familia.

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Los procedimientos se concentraron en distintos puntos de Capital para dar con los sospechosos. En el Barrio Cabot, sobre la calle Mary O'Graham, se procedió a la detención de un hombre de apellido Vila, mientras que en el Barrio Costa Canal II fue capturado un sujeto de apellido Tello. El tercer implicado, un joven de apellido González, también fue puesto a disposición de la justicia, confirmándose que se trata de un menor de edad. Con estas tres aprehensiones, las autoridades aseguraron que no quedan prófugos vinculados al violento episodio.

Durante los allanamientos, el personal policial logró secuestrar la gran mayoría de los efectos sustraídos de la vivienda de las víctimas. Entre los elementos recuperados destacan teléfonos celulares de última generación, una notebook, mochilas y documentación personal. Un hallazgo fundamental para la causa fue el secuestro de las prendas de vestir que los delincuentes utilizaron durante la madrugada del ataque, las cuales serán peritadas para terminar de consolidar las pruebas en su contra.

La investigación fue dirigida personalmente por la fiscal Claudia Salica (UFI Delitos contra la Propiedad), con la colaboración de los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Verónica Prividera, personal de la Brigada de la UFI, efectivos de la Central de Policía, la Brigada Norte y la unidad ANIVI en la contención y exámenes médicos de la víctima.

Los tres detenidos permanecen bajo custodia judicial enfrentando cargos por robo agravado y abuso sexual.

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