Ladrones entraron a una obra en Ullum y no dejaron ni las cucharas de albañil

Un grupo de albañiles descuidó la obra en la que trabaja en Ullum durante casi un día y casi les vaciaron el depósito. Ladrones entraron a robarles entre la tarde del miércoles y la siesta del jueves. Se llevaron todo tipo de herramientas y hasta una docena de bolsas de cemento.

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El hecho fue denunciado el jueves último en la Comisaría 15ta de Ullum y sucedió en una construcción ubicada en el lote 19 del loteo Entre Aguas, en ese departamento. Según fuentes del caso, un albañil de apellido Segura –que sería el capataz- contó que ellos se retiraron el miércoles alrededor de las 19 y regresaron el jueves, cerca de las 16. En esos momentos descubrieron que habían violentado el cierre perimetral para ingresar.

Los ladrones prácticamente desvalijaron la obra. De acuerdo con la denuncia, sustrajeron una hormigonera, una carretilla, alargadores, dos palas, dos anchadas, dos martillos, dos tenazas, tres cucharas de albañil, un paquete de machimbre y también 12 bolsas de cemento. Además, se llevaron baldes y otros elementos utilizados para los trabajos de construcción.

Los investigadores creen que los autores del robo aprovecharon que el lugar no contaba con demasiadas medidas de seguridad y que la obra permaneció sin gente durante varias horas. Ahora personal policial de la seccional ullunera busca pistas para identificar a los responsables, mientras que en la causa también tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad.