viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico helado

Se viene un sábado súper invernal: ¿puede nevar en San Juan?

Un frente frío cambiará por completo el panorama en la provincia, con viento sur, lloviznas y un marcado descenso térmico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene un sábado muy frío en San Juan, con cielo nublado, lloviznas y algunas nevadas en zonas altas del Sur.

Se viene un sábado muy frío en San Juan, con cielo nublado, lloviznas y algunas nevadas en zonas altas del Sur.

San Juan tendrá este sábado una jornada atípica para mayo. El ingreso de un intenso frente frío provocará cielo cubierto, viento sur, lloviznas y temperaturas muy bajas en toda la provincia. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, incluso podrían registrarse nevadas en sectores cordilleranos y zonas elevadas del territorio sanjuanino.

Lee además
El invierno tendrá temperaturas de normales a más elevadas que el promedio en San Juan, según el pronóstico extendido del SMN.
¿Será?

Anuncian que se viene uno de los inviernos más calurosos de los últimos años en el país: qué pasará en San Juan
mas de 400 docentes cobraran este sabado en san juan
Educación

Más de 400 docentes cobrarán este sábado en San Juan

El otoño dará paso, por unas horas, a un escenario plenamente invernal en San Juan. Poblete señaló a Tiempo de San Juan que, este sábado ingresará una “baja segregada”, es decir, una vaguada, proveniente del Atlántico que modificará de manera brusca las condiciones del tiempo.

“Mañana sábado va a ser un día distinto”, anticipó el especialista al describir el fenómeno que traerá abundante nubosidad, viento del sector sur y temperaturas inusualmente bajas para esta época del año.

La máxima apenas alcanzaría entre los 10 y 11 grados, mientras que la mínima rondaría los 4°C. A eso se sumará una “alta probabilidad de llovizna en todo el territorio”, indicó Poblete.

El dato que más expectativa genera tiene que ver con la posibilidad de nevadas. El climatólogo explicó que las mayores acumulaciones se darán en la Cordillera de Mendoza, aunque el fenómeno también podría extenderse hacia sectores altos de San Juan.

“A nosotros nos puede alcanzar en la Cordillera al Sur, es decir, en la zona de Calingasta e Iglesia”, precisó. Además, no descartó precipitaciones níveas en áreas de precordillera si coinciden lluvias intensas y temperaturas cercanas a 0°C.

En ese sentido, señaló que uno de los puntos con más chances es El Tontal, en la zona de Pedernal, departamento Sarmiento. “En las otras sierras hay que ver si alcanzan la temperatura de 0 grados a una cierta altura”, aclaró.

Tras el marcado descenso térmico, las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente. El domingo todavía persistirá el frío, con mínimas de entre 2 y 4 grados y máximas cercanas a los 14°C, aunque el cielo tendrá menos nubosidad y aparecerán algunos períodos de sol.

“El lunes también ya va a seguir el proceso de despeje”, sostuvo Poblete, quien adelantó que las temperaturas volverán a ubicarse entre los 16 y 18 grados durante el inicio de la próxima semana.

Si bien podrían registrarse algunos altibajos y el regreso de nubosidad entre miércoles y jueves, el especialista descartó otro episodio tan intenso como el previsto para este sábado. “No se va a repetir el sábado, que va a ser tremendo, va a ser absolutamente invernal”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Valle Fértil por el brutal asesinato de una perra que había parido hacía poco

En un colegio de Pocito juntan dinero para que su compañero vaya a Bariloche

Teatro, música y más: la agenda cultural del finde en San Juan

¿Tenés conflictos laborales en San Juan?: mirá cómo acceder a asistencia legal gratuita

Parque Nacional San Guillermo: las impactantes fotos de fauna silvestre que habita el lugar

De láseres a bombas: estudian qué hacer con los loros que se transformaron en un dolor de cabeza en Jáchal

Murió Gregorio Riveros, padre del intendente de Valle Fértil

La "monjita viajera" de El Salvador, que eligió su vocación por una novela mexicana y hoy guía a sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Buscan una solución ante la enorme cantidad de loros que atacan los cultivos en Jáchal. Van desde el uso de bombas a láseres. Foto: Actualidad Jachallera
Preocupación

De láseres a bombas: estudian qué hacer con los loros que se transformaron en un dolor de cabeza en Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Imagen generada con  IA
Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

Te Puede Interesar

La Rioja tambien quiere una tajada de Lunahuasi, el proyecto de cobre de la minera NGEx que tiene una gran cantidad tambien de oro en el distrito Vicuña. 
Mineria

La Rioja redobla la apuesta y exige a San Juan un "área común" para la explotación minera

Por Elizabeth Pérez
Choque y fuga en pleno centro terminó con un motociclista herido
Capital

Choque y fuga en pleno centro terminó con un motociclista herido

Se viene un sábado muy frío en San Juan, con cielo nublado, lloviznas y algunas nevadas en zonas altas del Sur.
Pronóstico helado

Se viene un sábado súper invernal: ¿puede nevar en San Juan?

Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal
Dolor en las redes

Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal

La obra de la Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza, contempla la construcción de una moderna autopista. El tramo de Sarmiento está suspendido desde marzo.   
Presupuesto de Milei

Ajuste nacional en rutas: la obra de Ruta 40 Sur en San Juan pierde más de $2.000 millones