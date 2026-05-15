Se viene un sábado súper invernal: ¿puede nevar en San Juan?

Se viene un sábado muy frío en San Juan, con cielo nublado, lloviznas y algunas nevadas en zonas altas del Sur.

San Juan tendrá este sábado una jornada atípica para mayo. El ingreso de un intenso frente frío provocará cielo cubierto, viento sur, lloviznas y temperaturas muy bajas en toda la provincia. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, incluso podrían registrarse nevadas en sectores cordilleranos y zonas elevadas del territorio sanjuanino.

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El otoño dará paso, por unas horas, a un escenario plenamente invernal en San Juan. Poblete señaló a Tiempo de San Juan que, este sábado ingresará una “baja segregada”, es decir, una vaguada, proveniente del Atlántico que modificará de manera brusca las condiciones del tiempo.

“Mañana sábado va a ser un día distinto”, anticipó el especialista al describir el fenómeno que traerá abundante nubosidad, viento del sector sur y temperaturas inusualmente bajas para esta época del año.

La máxima apenas alcanzaría entre los 10 y 11 grados, mientras que la mínima rondaría los 4°C. A eso se sumará una “alta probabilidad de llovizna en todo el territorio”, indicó Poblete.

El dato que más expectativa genera tiene que ver con la posibilidad de nevadas. El climatólogo explicó que las mayores acumulaciones se darán en la Cordillera de Mendoza, aunque el fenómeno también podría extenderse hacia sectores altos de San Juan.

“A nosotros nos puede alcanzar en la Cordillera al Sur, es decir, en la zona de Calingasta e Iglesia”, precisó. Además, no descartó precipitaciones níveas en áreas de precordillera si coinciden lluvias intensas y temperaturas cercanas a 0°C.

En ese sentido, señaló que uno de los puntos con más chances es El Tontal, en la zona de Pedernal, departamento Sarmiento. “En las otras sierras hay que ver si alcanzan la temperatura de 0 grados a una cierta altura”, aclaró.

Tras el marcado descenso térmico, las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente. El domingo todavía persistirá el frío, con mínimas de entre 2 y 4 grados y máximas cercanas a los 14°C, aunque el cielo tendrá menos nubosidad y aparecerán algunos períodos de sol.

“El lunes también ya va a seguir el proceso de despeje”, sostuvo Poblete, quien adelantó que las temperaturas volverán a ubicarse entre los 16 y 18 grados durante el inicio de la próxima semana.

Si bien podrían registrarse algunos altibajos y el regreso de nubosidad entre miércoles y jueves, el especialista descartó otro episodio tan intenso como el previsto para este sábado. “No se va a repetir el sábado, que va a ser tremendo, va a ser absolutamente invernal”, concluyó.