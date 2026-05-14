Murió Gregorio Riveros, padre del intendente de Valle Fértil

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Gregorio Florentino Riveros, padre del intendente de Valle Fértil Mario Riveros.
jueves 14 de mayo 2026
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El padre del intendente tenía 95 años y recibió numerosas muestras de afecto tras su partida
En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Gregorio Florentino Riveros, padre del intendente de Valle Fértil Mario Riveros.
El hombre, que tenía 95 años, era muy conocido y apreciado en el departamento.
La noticia generó un fuerte impacto entre los vecinos, que rápidamente expresaron su acompañamiento al jefe comunal y a su familia. A través de redes sociales y mensajes personales, se multiplicaron las muestras de afecto y condolencias.