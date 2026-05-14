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Deceso

Murió Gregorio Riveros, padre del intendente de Valle Fértil

El padre del intendente tenía 95 años y recibió numerosas muestras de afecto tras su partida

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Gregorio Florentino Riveros, padre del intendente de Valle Fértil Mario Riveros.

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El hombre, que tenía 95 años, era muy conocido y apreciado en el departamento.

La noticia generó un fuerte impacto entre los vecinos, que rápidamente expresaron su acompañamiento al jefe comunal y a su familia. A través de redes sociales y mensajes personales, se multiplicaron las muestras de afecto y condolencias.

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