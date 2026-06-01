Una postal de Ischigualasto brilló en una exposición internacional en Europa

El talento sanjuanino volvió a cruzar fronteras. El fotógrafo y actual director de Turismo de Valle Fértil, Marcos Carrizo, recibió un reconocimiento oficial de la Embajada Argentina en República Checa luego de que una de sus imágenes fuera seleccionada para formar parte de una importante muestra internacional realizada en la ciudad de Praga.

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Se trata de la fotografía titulada "El hongo", una postal característica de los paisajes naturales de San Juan, que integró la exposición "Paisajes y Patrimonio de Iberoamérica", desarrollada en el marco de la conferencia internacional "República Checa e Iberoamérica: Nuevas formas de cooperación", celebrada el pasado 21 de mayo en la capital checa.

A través de sus redes sociales, Carrizo compartió la noticia con entusiasmo. "Un desbloqueado más. Una foto mía llegó a Praga, República Checa. Gracias a la Embajada Argentina en Praga por el reconocimiento y el envío de la certificación. Es un honor para mí haber podido contribuir con mi trabajo a tan prestigioso evento", expresó.

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La certificación enviada por la representación diplomática argentina destaca que la colaboración del fotógrafo "ha enriquecido notablemente la muestra", permitiendo dar a conocer el patrimonio natural y cultural argentino ante el público checo y la comunidad internacional presente en el evento.

Además, la Embajada valoró el aporte de Carrizo al fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambos países, agradeciendo la autorización para utilizar la imagen en una actividad de relevancia internacional.