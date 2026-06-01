En el marco del Día del Bombero Voluntario, los Bomberos Voluntarios de Chimbas sumaron una nueva ambulancia a su equipamiento operativo. La incorporación fue anunciada a través de un video que muestra la sorpresa y el entusiasmo de los integrantes de la institución, mientras que la presentación oficial se realizará este martes en el cuartel.

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El flamante recurso que se suma a la prestación de servicios de la institución y para compartir el logro con la comunidad, la entidad difundió un video grabado en una estación de servicio ubicada en la intersección de calle Maradona y Avenida Benavídez.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Los Bomberos Voluntarios de Chimbas estrenan ambulancia y lo celebraron con un llamativo video En la previa del Día del Bombero Voluntario, los Bomberos Voluntarios de Chimbas presentaron su nueva ambulancia, una incorporación clave para fortalecer el servicio a la comunidad. El anuncio fue acompañado por un emotivo video en el que los integrantes del cuartel descubren la flamante unidad con sorpresa y orgullo. La presentación oficial será este 2 de junio, a las 17, en el cuartel ubicado en avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Benavídez. Más info en @tiempodesanjuan #chimbas #bomberosvoluntarios #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

En las imágenes se observa a los bomberos salir con sus uniformes y descubrir la nueva movilidad, estacionada y reluciente en el lugar.

Desde la institución destacaron que la adquisición "representa un nuevo avance para el cuartel" y agradecieron el acompañamiento permanente de la comunidad.

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La presentación oficial de la ambulancia se realizará este martes 2 de junio, a las 17, en el cuartel ubicado en avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Benavídez. Allí, los integrantes de la institución abrirán las puertas de su sede para compartir la jornada con vecinos y visitantes.