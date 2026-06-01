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Orgullosos

Los Bomberos Voluntarios de Chimbas estrenan ambulancia y lo celebraron con un llamativo video

La nueva unidad será presentada este 2 de junio en el cuartel. El anuncio fue acompañado por un video grabado en una estación de servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video de los Bomberos Voluntarios de Chimbas para presentar su nueva ambulancia.

El video de los Bomberos Voluntarios de Chimbas para presentar su nueva ambulancia.

En el marco del Día del Bombero Voluntario, los Bomberos Voluntarios de Chimbas sumaron una nueva ambulancia a su equipamiento operativo. La incorporación fue anunciada a través de un video que muestra la sorpresa y el entusiasmo de los integrantes de la institución, mientras que la presentación oficial se realizará este martes en el cuartel.

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El flamante recurso que se suma a la prestación de servicios de la institución y para compartir el logro con la comunidad, la entidad difundió un video grabado en una estación de servicio ubicada en la intersección de calle Maradona y Avenida Benavídez.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Los Bomberos Voluntarios de Chimbas estrenan ambulancia y lo celebraron con un llamativo video En la previa del Día del Bombero Voluntario, los Bomberos Voluntarios de Chimbas presentaron su nueva ambulancia, una incorporación clave para fortalecer el servicio a la comunidad. El anuncio fue acompañado por un emotivo video en el que los integrantes del cuartel descubren la flamante unidad con sorpresa y orgullo. La presentación oficial será este 2 de junio, a las 17, en el cuartel ubicado en avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Benavídez. Más info en @tiempodesanjuan #chimbas #bomberosvoluntarios #sanjuan #tiempodesanjuan"
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En las imágenes se observa a los bomberos salir con sus uniformes y descubrir la nueva movilidad, estacionada y reluciente en el lugar.

Desde la institución destacaron que la adquisición "representa un nuevo avance para el cuartel" y agradecieron el acompañamiento permanente de la comunidad.

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La presentación oficial de la ambulancia se realizará este martes 2 de junio, a las 17, en el cuartel ubicado en avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Benavídez. Allí, los integrantes de la institución abrirán las puertas de su sede para compartir la jornada con vecinos y visitantes.

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