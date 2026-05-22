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Operativo viral en Chimbas: rescataron a "Juanqui", un loro que quedó atrapado en la copa de un árbol

Con ayuda de un camión hidráulico, personal municipal y vecinos protagonizaron una escena tan insólita como tierna que terminó con final feliz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rescate de un gato en Chimbas que se hizo viral.

El rescate de un gato en Chimbas que se hizo viral.

Un curioso episodio ocurrido en Chimbas se volvió viral en las últimas horas luego de que un grupo de personas montara un operativo para rescatar a Juan Carlos, un loro que había quedado atrapado en la copa de un árbol. La escena, que combinó tensión, humor y ternura, quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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En las imágenes se puede ver a un camión municipal equipado con brazo hidráulico trabajando en el lugar para intentar alcanzar al animal, mientras vecinos y curiosos seguían atentos cada movimiento desde abajo.

Sobre la plataforma elevada, una persona intentaba acercarse cuidadosamente al ave, que permanecía inmóvil entre las ramas. Sin embargo, uno de los momentos más comentados del video fue la desesperada estrategia de su dueña para hacerlo bajar. “¡Juanqui, Juanqui! ¡Papa para el Juanqui!”, se escucha gritar a la mujer mientras agitaba una latita con alimento, intentando atraer al ave con su comida favorita.

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La escena generó risas y comentarios entre quienes presenciaban el operativo, aunque también despertó preocupación por el estado del animal, que llevaba varios minutos sin poder descender por sus propios medios.

Finalmente, el rescate tuvo éxito. Más allá de la tarea del personal, el dueño logró rescatarlo y Juan Carlos regresó junto a su familia, desatando aplausos y alivio entre todos los presentes.

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