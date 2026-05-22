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Lanzan una guía para identificar huellas de mamíferos y conocer la fauna sanjuanina: mirala en la nota

La publicación educativa permite reconocer especies del Parque Sarmiento a través de sus huellas y promueve la conservación ambiental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crearon una guía de huellas para reconocer qué animales pisan el Parque Provincial Sarmiento.

Crearon una guía de huellas para reconocer qué animales pisan el Parque Provincial Sarmiento.

El Parque Presidente Sarmiento suma una nueva herramienta educativa: una guía que permite identificar huellas de mamíferos silvestres y conocer la biodiversidad de San Juan sin alterar el entorno natural. La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Ambiente junto a organizaciones vinculadas a la conservación y apunta a fortalecer la educación ambiental y el vínculo de la comunidad con las áreas protegidas.

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La Secretaría de Ambiente presentó, junto a Bodega Xumec, Fundación Azara y Fundación EOS, la “Guía para la identificación de huellas de mamíferos del Área Protegida Parque Provincial Presidente Sarmiento y zonas cercanas”, una publicación orientada a estudiantes, visitantes y amantes de la naturaleza.

La propuesta busca acercar a la comunidad al conocimiento de la fauna silvestre mediante la observación de rastros y señales presentes en el ambiente, promoviendo una experiencia de aprendizaje basada en el respeto por los ecosistemas.

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La guía incorpora ilustraciones e información detallada sobre mamíferos de mediano y gran porte presentes en el área protegida, entre ellos el puma, el zorro colorado, el gato montés, el guanaco y el coipo. El material permite reconocer características de las huellas y comprender el rol que cumple cada especie dentro del equilibrio natural.

Además, la publicación pone el foco en especies vinculadas a ambientes de humedal y precordillera, y suma información sobre fauna doméstica y especies exóticas para visibilizar el impacto que determinadas prácticas pueden generar sobre los ecosistemas.

Ubicado en el departamento Zonda, el Parque Provincial Presidente Sarmiento es uno de los espacios naturales más representativos de San Juan. Sus ambientes de precordillera y humedales temporarios albergan una importante diversidad de especies y funcionan como un punto clave para la educación y la concientización ambiental.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que la iniciativa forma parte de las políticas de conservación y educación ambiental que se desarrollan en las áreas protegidas provinciales, con el objetivo de que más sanjuaninos conozcan y valoren el patrimonio natural de la provincia.

Mirá la guía completa

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