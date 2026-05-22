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De San Juan al mundo: la Hermandad de la Virgen del Rocío resiste el paso del tiempo y se convierte en pilar para la UNESCO

Establecida en la provincia desde la década de 1980, la agrupación local destaca a nivel internacional por su gran cantidad de fieles de diferentes generaciones y por poseer sede propia. Este año, su fervor y tradición única sirvieron de pilar en el Congreso Latinoamericano y en la postulación mundial ante el organismo internacional.

Por Pablo Mendoza
Virgen del Rocio

Virgen del Rocio

El fervor no entiende de distancias geográficas cuando la fe arraiga en el corazón de un pueblo. Corría la década de 1980 cuando los primeros acordes de las sevillanas, el sonido de los tamboriles y el inconfundible canto andaluz comenzaron a resonar en la provincia de San Juan, anunciando la llegada de una de las tradiciones marianas más profundas y coloridas de España: la devoción a la Virgen del Rocío.

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A lo largo de casi medio siglo, lo que inició como el anhelo de unos pocos inmigrantes y devotos se consolidó en la Hermandad de la Virgen del Rocío de San Juan, una institución que hoy mueve a enteras generaciones de sanjuaninos y que ha logrado transformarse en un faro de identidad cultural y religiosa en toda América Latina.

A diferencia de otras agrupaciones en el continente, la Hermandad sanjuanina ostenta dos grandes orgullos que demuestran su solidez institucional y espiritual: cuenta con una inmensa cantidad de fieles y posee su propia sede social y religiosa. Este espacio propio se ha convertido, con los años, en el epicentro donde hijos y nietos heredan un legado inalterable, manteniendo viva la llama de la fe hacia la "Blanca Paloma".

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Un año histórico: Del Congreso Latinoamericano a los ojos de la UNESCO

Este año quedará guardado con letras de molde en las páginas de la Hermandad. El reconocimiento a la impecable organización y fervor de la filial sanjuanina cruzó el Océano Atlántico: desde España, la Hermandad Matriz de Almonte buscó activamente a la comunidad de San Juan para formar parte de un hito institucional: el Congreso Latinoamericano de Rocieros.

El encuentro, que reunió a devotos de la Virgen de diversos rincones del continente, tuvo su punto más alto en la Capital Federal. En una emotiva y multitudinaria "Misa Grande" celebrada en la Catedral Metropolitana junto al Obispo de Buenos Aires y las máximas autoridades de la Hermandad Matriz española, las delegaciones de Rosario, Córdoba y otras provincias pudieron constatar lo que en el ámbito litúrgico ya es un hecho innegable: San Juan está magníficamente plantada a nivel internacional. Su estructura es descrita por los propios fieles como una hermandad "muy agradable y excelentemente compuesta".

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Tanto es así, que la devoción a la Virgen del Rocío en América ha tomado una escala global. A través de plataformas digitales como la cuenta oficial de Instagram @rocioenamerica, los devotos en España siguen y difunden minuciosamente cada muestra de amor a la Virgen en el suelo americano.

Esta descomunal expansión mundial ha motivado una histórica presentación formal ante la UNESCO para que este tipo único de alabanza, celebración y romería sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ese contexto, las vivencias, crónicas digitales de Tiempo de San Juan y archivos de la Hermandad de San Juan están siendo utilizados desde Europa como material de base fundamental para la postulación. Desde España entienden que la fe rociera se vive de una manera única en el mundo, y San Juan es el ejemplo vivo de cómo esa tradición se mantiene intacta a miles de kilómetros de su origen.

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Pentecostés: La fe que se canta y se baila desde la alegría

La conmemoración central tendrá lugar este fin de semana de Pentecostés, el día de la patrona, la "Blanca Paloma". Quienes asistan a la sede y a las celebraciones litúrgicas de la Hermandad no encontrarán una liturgia marcada por la culpa, el pésame o la autocrítica. El ADN rociero propone algo completamente distinto: vivir la fe desde la entrega alegre de lo mejor de cada uno.

La misa se realizará en el Santuario Inmaculada Concepción y San José en Concepción, Capital. Esquina Tucumán y Juan Jufré.

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"Te ofrezco lo mejor que puedo, que es mi alegría", reza el lema implícito de los devotos. La jornada patronal promete ser un despliegue distintivo de belleza y emoción. Con un coro local excelsamente formado y la participación confirmada de numerosas academias de baile de la provincia, las palmas, los trajes típicos y el cante inundarán San Juan.

La Hermandad de la Virgen del Rocío ya no es solo una herencia de la inmigración española; es parte indisoluble de la historia viva sanjuanina, una comunidad que une pasado, presente y futuro bajo el manto protector de la Blanca Paloma, y que hoy, con orgullo, le muestra al mundo cómo se le reza a la Madre desde el rincón de los Andes.

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