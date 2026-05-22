Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres "desmedidos", las firmas del centro se mudan a los departamentos

Como sucede con otros rubros del sector comercial, empresarios gastronómicos se ven obligados a mudarse de sus tradicionales locales a otros lugares por los altos valores de los alquileres, principalmente al momento de renovar sus contratos. Estas decisiones son tomadas por los propietarios para poder sostener sus negocios y evitar el cierre de persianas.

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Analía Tello, integrante de la comisión directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica local y referente del ámbito, señaló a Tiempo de San Juan que los precios de los alquileres han sufrido subas "desmedidas e incontroladas", llegando en muchos casos a duplicarse o casi duplicarse. Mencionó que no existe una lógica clara para estos incrementos, especialmente en un contexto donde se intenta frenar la inflación.

En este sentido, la referente manifestó que actualmente no existen márgenes ni lineamientos fijos; según la fuente, cada propietario "cobra lo que quiere". De esta manera, la posibilidad de alcanzar un acuerdo depende enteramente del dueño del salón, ya que no hay una postura uniforme de flexibilidad en el sector inmobiliario. “Esta presión económica ha provocado un fenómeno visible de locales vacíos tanto en el radio céntrico como en zonas cercanas”, dijo.

La miembro de la institución que nuclea a hoteleros y gastronómicos sanjuaninos detalló que anteriormente los negocios evitaban mudarse para no perder su ubicación posicionada y su clientela fiel. De este modo, destacó que en la actualidad la prioridad ha cambiado hacia la supervivencia de la empresa y el resguardo del capital humano, por lo que, si un acuerdo deja de ser pagadero, los comerciantes optan por cambiar de local.

Tello resaltó que por ese motivo y, fundamentalmente por los altos costos del centro, han surgido alternativas con alquileres más llamativos y mucha actividad. Como, por ejemplo, citó a Rivadavia, definido como un polo gastronómico muy activo e interesante; Santa Lucía, especialmente en las zonas alrededor de su plaza, y Rawson, que también está comenzando a ser un punto atractivo para las apuestas gastronómicas.

Expectativas por el Mundial de Fútbol, aunque con cautela

A pesar de las expectativas puestas en la "euforia mundialista", desde el sector gastronómico de San Juan no están sobrestockeándose o incrementando sus compras a proveedores, debido a la complicada situación que enfrenta el rubro con una baja del consumo del 50% interanual correspondiente a abril. Tampoco confirmaron una posible extensión de los horarios de atención, ya que irán viendo día a día cómo se comporta el público para tomar decisiones.

La realización del Mundial de Fútbol, el evento deportivo más importante a nivel planetario, no solo impacta en los países anfitriones, sino también en aquellos donde el deporte se encuentra arraigado en la cultura nacional. Es lo que sucede en la Argentina, donde los ciudadanos esperan con ansias la llegada de las actividades. En San Juan, el rubro gastronómico suele aprovechar las fechas de las jornadas del Mundial, debido a que los sanjuaninos suelen encontrarse con amigos en bares para ver los partidos de la Selección en grupos.

En este sentido, Tello señaló que, si bien hay expectativas con el fervor causado por el Mundial, los negocios están siendo cautelosos y tomarán decisiones día a día. Por eso, Tello indicó que, en general, las firmas han optado por no sobrestockearse o aumentar sus compras a proveedores, porque el contexto económico es complicado en el país y la caída del consumo ha llegado a niveles altos, alcanzando un 50% menos en abril en comparación al mismo mes del año pasado. “La situación actual es bastante compleja para todos los comercios gastronómicos en general y mucho más si tienen deudas”, dijo.

Respecto a la posible extensión de horarios, confirmó que la apertura de los comercios se tratará de mantener en los rangos de horas laborales, ya que de lo contrario deberán enfrentar el pago de horas extras.