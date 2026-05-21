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Iniciativa

Buscan posicionar a San Juan como el nuevo destino nacional para viajes de egresados

La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan impulsa una propuesta para convertir a la provincia en un destino nacional de viajes de egresados, con el objetivo de reactivar la economía local y generar movimiento en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. La iniciativa apuesta a posicionar a San Juan con paquetes turísticos estudiantiles que incluyan naturaleza, aventura y atractivos como Ischigualasto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de la caída del consumo y el complejo panorama económico que atraviesa el comercio local, desde la Comerciantes Unidos de San Juan impulsan una propuesta que apunta a generar movimiento económico y atraer turismo juvenil: convertir a San Juan en un destino nacional para viajes de egresados de primaria y secundaria.

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La iniciativa fue presentada este 21 de mayo y cuenta con el respaldo de distintas cámaras y entidades empresariales de la provincia. El objetivo es desarrollar paquetes turísticos competitivos de tres y cuatro noches para captar contingentes estudiantiles de todo el país durante la temporada de fin de curso.

Desde la entidad señalaron que San Juan reúne condiciones naturales, culturales y logísticas para posicionarse dentro de un mercado históricamente liderado por ciudades como Bariloche, Villa Carlos Paz o San Rafael.

“San Juan tiene todo para transformarse en una alternativa nacional”, sostuvieron desde el sector empresario, que busca aprovechar el potencial turístico de la provincia y generar un impacto transversal en hotelería, gastronomía, transporte, comercio, recreación y servicios.

Entre los principales atractivos aparece el Parque Provincial Ischigualasto, conocido mundialmente como Valle de la Luna, además de los circuitos de montaña, turismo aventura, actividades deportivas y experiencias educativas vinculadas a la historia y la naturaleza.

La propuesta también busca explotar el perfil histórico de San Juan como “cuna de la educación”, sumando actividades recreativas y culturales destinadas específicamente al turismo estudiantil.

Según explicaron desde Comerciantes Unidos, el proyecto apunta a convertirse en una herramienta de reactivación económica para distintos sectores que vienen golpeados por la baja del consumo y la caída de la actividad comercial.

El plan contempla trabajar de manera articulada con agencias de turismo, hoteleros, gastronómicos, transportistas y organismos públicos para diseñar paquetes accesibles y competitivos de cara a fin de año.

Además, consideran que la llegada de contingentes estudiantiles podría generar un fuerte efecto multiplicador en la economía provincial, especialmente en temporadas donde baja el movimiento turístico tradicional.

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