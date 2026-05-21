Conmoción por la muerte de un reconocido abogado en San Juan

La muerte de Jorge Omar Vildozo generó profundo pesar en el ámbito judicial de San Juan y entre quienes lo conocieron a lo largo de su extensa trayectoria profesional. La noticia se conoció este miércoles y rápidamente provocó una ola de mensajes de despedida y acompañamiento hacia su familia.

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Desde el Foro de Abogados de San Juan expresaron públicamente su dolor a través de un comunicado en el que destacaron su figura como “un profesional de reconocida trayectoria y compromiso en el ejercicio del derecho”. Además, acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento y elevaron una oración por su eterno descanso.

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Según se conoció, Vildozo atravesaba una dura enfermedad, situación que habría afectado su salud en el último tiempo. Su muerte deja un vacío en el foro local, donde supo ganarse el respeto de colegas y clientes.

En las redes sociales, los mensajes no tardaron en multiplicarse. “Q.E.P.D. Una gran persona. Mi más sentido pésame a la familia”, escribió uno de los usuarios, mientras que otros sumaron expresiones similares, recordándolo no solo por su labor profesional, sino también por su calidad humana.