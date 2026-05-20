Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

El hecho ocurrió en inmediaciones de la esquina de calles Galíndez y Soldado Argentino, en el departamento Rivadavia, donde, de acuerdo a los primeros datos recabados, una mujer que circulaba en bicicleta impactó contra una unidad de la línea 123 de la Red Tulum. A raíz del fuerte golpe, la víctima sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Minutos más tarde se confirmó que tiene muerte cerebral.

Rivadavia Robó varios objetos en una escuela de Marquesado, quiso vender todo en una lomoteca y quedó en evidencia

En las redes Filmaron a un grupo de ciclistas ocupando varios carriles en Marquesado: "Los vamos a..."

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. Las primeras versiones del caso indicaron que, al arribar al lugar, los efectivos encontraron una bicicleta rodado 26 de color rojo y a la mujer tendida en el suelo, con sangrado en la zona nasal y sin responder a estímulos, incluso con dificultades para hablar con coherencia, lo que evidenciaba la gravedad del cuadro.

Según una reconstrucción preliminar, el colectivo —dominio AE758EV— circulaba por calle Soldado Argentino en sentido este-oeste, mientras que la ciclista lo hacía de sur a norte por calle Galíndez. Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

image

La conductora de la bicicleta fue identificada como Hilda Analía Martínez, de 54 años, domiciliada en el barrio Arrayanes II, en Rivadavia. Tras el impacto, fue asistida por personal de Emergencias Médicas 107 y trasladada en estado inconsciente, con código rojo, al Hospital Rawson.

Fuentes oficiales informaron que la mujer presenta un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos, por lo que permanece internada y se aguarda un nuevo parte médico sobre su evolución.

En tanto, el conductor del colectivo fue identificado como Bustos Valeriano Andrés, de 51 años, domiciliado en el barrio Filiberto Jofré, en Dos Acequias, departamento San Martín.

image

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 30°, personal de Gendarmería Nacional —que intervino en primera instancia—, Criminalística y personal de emergencias médicas, quienes realizaron cortes en la zona para facilitar las tareas periciales.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal de caso Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes ordenaron diversas medidas, entre ellas pericias accidentológicas, entrevistas a los involucrados, relevamiento de cámaras de seguridad y pruebas de alcoholemia.

En ese sentido, tanto el conductor del colectivo como la ciclista fueron sometidos a controles de alcoholemia, arrojando ambos resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.