Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil

Una intensa búsqueda se activó en las últimas horas en Rawson tras la desaparición de María Aballay, una mujer de 83 años que fue vista por última vez este miércoles 20 de mayo alrededor de las 14 horas. Según indicaron sus familiares, se perdió en inmediaciones del barrio Manantial y desde entonces no han logrado ubicarla.

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La preocupación es extrema debido a que la mujer padece demencia senil, lo que agrava el cuadro y vuelve urgente su localización. Al momento de su desaparición, María vestía una polera y un pantalón de buzo de color rosado, vestimenta clave para su identificación.

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Sus allegados difundieron el pedido a través de redes sociales y cadenas de mensajes, solicitando la colaboración de la comunidad sanjuanina para aportar cualquier dato que permita encontrarla. “Cualquier información puede ser clave para que María vuelva a su casa”, expresaron con angustia.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato al 2645635722, número correspondiente a la familia de Aballay.