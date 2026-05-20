Impactante siniestro vial: una mujer quedó herida tras un choque con un colectivo

Un fuerte siniestro vial se registró este miércoles en el departamento Rivadavia, donde una ciclista terminó hospitalizada tras chocar con un colectivo de la línea 123 de la Red Tulum. La mujer presentaba heridas visibles y se encontraba desorientada al momento de ser asistida, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Rawson.

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El episodio ocurrió después del mediodía, en inmediaciones de calle Soldado Argentino. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron un colectivo involucrado en el hecho y una bicicleta roja tendida sobre la calzada. A pocos metros estaba la conductora del rodado menor, con sangrado en la zona de la nariz y dificultades para responder coherentemente.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el colectivo avanzaba de este a oeste por Soldado Argentino, mientras que la bicicleta circulaba en sentido sur-norte cuando se produjo la colisión.

En la escena también intervino personal de Gendarmería Nacional, que brindó las primeras actuaciones hasta la llegada de la ambulancia y de los peritos de Criminalística. Además, agentes de Tránsito realizaron cortes preventivos en la circulación para facilitar el trabajo de los investigadores y de los equipos de emergencia.

La mujer lesionada fue identificada de apellido Martínez, de 54 años, quien quedó internada para recibir atención médica. Por su parte, el chofer del colectivo, Valeniano Bustos, de 51 años, fue sometido a los controles correspondientes.

La investigación quedó en manos del ayudante fiscal Pablo Orellano, perteneciente a la UFI Delitos Especiales. Entre las medidas ordenadas se dispusieron pericias accidentológicas, inspección ocular en la zona, confección de un croquis del lugar, entrevistas a testigos y relevamiento de cámaras de seguridad.

Asimismo, tanto el conductor del colectivo como la ciclista fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, cuyos resultados dieron negativos, con 0,00 gramos de alcohol en sangre en ambos casos.