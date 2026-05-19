Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Un expolicía de apellido Andrada denunció a su hijo por una feroz golpiza. El hecho sucedió el año pasado y el muchacho fue detenido el pasado sábado, pero recuperó la libertad este martes tras ser imputado en una causa penal en su contra. En un principio, se dijo que el implicado era un excomisario, pero después se aclaró que se trata de otro efectivo de mismo apellido.

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Se trata de un caso de violencia intrafamiliar que involucra al excomisario Rodolfo Andrada y a su hijo Leonardo Iván Andrada . Este último, de 32 años, tenía pedido de captura y fue detenido el sábado último en el marco de una causa iniciada por un violento incidente ocurrido el 19 de septiembre de 2025 en la casa del exjefe policial, en Rivadavia.

image La ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG, sostuvo que los conflictos entre ambos comenzaron en diciembre de 2024, cuando el joven se instaló junto a su pareja en la parte delantera del inmueble. Según las primeras averiguaciones, el 19 de septiembre de 2025 el excomisario llegó a la propiedad y, tras una discusión, su hijo le dio una trompada en las costillas que lo hizo caer al piso y luego le propinó una patada en la cabeza mientras estaba tendido. El denunciante sufrió fracturas en el hombro y en dos costillas, de acuerdo con el certificado médico.

Por su parte, Leonardo Andrada declaró en compañía de su defensor, el abogado Alejandro Castán. El muchacho negó haber golpeado a su padre y aseguró que siempre lo respetó. El acusado afirmó que el exjefe policial tenía problemas con el alcohol y que ese día llegó ebrio y agresivo, por lo que terminó cayéndose solo durante el altercado.

image El juez de garantías Javier Figuerola.

El joven fue detenido el sábado pasado por un pedido de captura vigente, pero este martes recuperó la libertad después de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. El juez de garantías Alberto Caballero le imputó el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y además le prohibió acercarse a su padre o molestarlo por cualquier medio.