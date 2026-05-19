miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Es Rodolfo Andrada, y su hijo fue acusado de agredirlo a golpes de puño y patadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leonardo Andrada frente al juez.

Leonardo Andrada frente al juez.

Un expolicía de apellido Andrada denunció a su hijo por una feroz golpiza. El hecho sucedió el año pasado y el muchacho fue detenido el pasado sábado, pero recuperó la libertad este martes tras ser imputado en una causa penal en su contra. En un principio, se dijo que el implicado era un excomisario, pero después se aclaró que se trata de otro efectivo de mismo apellido.

Lee además
Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio
Imagen ilustrativa
UFI CAVIG

Intentó ayudar a su cuñada de las agresiones de su hermano y terminó sufriendo una paliza

Se trata de un caso de violencia intrafamiliar que involucra al excomisario Rodolfo Andrada y a su hijo Leonardo Iván Andrada. Este último, de 32 años, tenía pedido de captura y fue detenido el sábado último en el marco de una causa iniciada por un violento incidente ocurrido el 19 de septiembre de 2025 en la casa del exjefe policial, en Rivadavia.

image
La ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG, sostuvo que los conflictos entre ambos comenzaron en diciembre de 2024, cuando el joven se instaló junto a su pareja en la parte delantera del inmueble. Según las primeras averiguaciones, el 19 de septiembre de 2025 el excomisario llegó a la propiedad y, tras una discusión, su hijo le dio una trompada en las costillas que lo hizo caer al piso y luego le propinó una patada en la cabeza mientras estaba tendido. El denunciante sufrió fracturas en el hombro y en dos costillas, de acuerdo con el certificado médico.

Por su parte, Leonardo Andrada declaró en compañía de su defensor, el abogado Alejandro Castán. El muchacho negó haber golpeado a su padre y aseguró que siempre lo respetó. El acusado afirmó que el exjefe policial tenía problemas con el alcohol y que ese día llegó ebrio y agresivo, por lo que terminó cayéndose solo durante el altercado.

image
El juez de garantías Javier Figuerola.

El juez de garantías Javier Figuerola.

El joven fue detenido el sábado pasado por un pedido de captura vigente, pero este martes recuperó la libertad después de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. El juez de garantías Alberto Caballero le imputó el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y además le prohibió acercarse a su padre o molestarlo por cualquier medio.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Investigación

Investigan a ocho playeros de una estación de servicio de Chimbas por una estafa con "tickets mellizos"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Te Puede Interesar

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas
Justicia de Menores

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas

Por Luz Ochoa
Miércoles frío pero agradable en San Juan
Clima

Miércoles frío pero agradable en San Juan

En Caucete, la oposición impulsa la adhesión al RIGI y le falta un voto clave
Movida legislativa

En Caucete, la oposición impulsa la adhesión al RIGI y le falta un voto clave

Final caliente en la Bombonera: a Boca le anularon el segundo y se complica su clasificación
Copa Libertadores

Final caliente en la Bombonera: a Boca le anularon el segundo y se complica su clasificación

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso