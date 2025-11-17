lunes 17 de noviembre 2025

Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Se trata de Juan Marcelo Verón, el mismo se encuentra detenido desde el pasado viernes tras el ataque. La víctima fue Wilfredo Verón y terminó con la cabeza destrozada, con hundimiento de cráneo y muchas fracturas. Se encuentra internado en terapia intensiva y su vida corre mucho riesgo. Imágenes impactantes de cómo quedó su cráneo.

Por Pablo Mendoza
Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.

Este lunes se realizó la audiencia contra Juan Marcelo Verón, el sujeto acusado de golpear a mansalva con una llave de tubos a su tío, hecho ocurrido en la localidad de Cochagual en Sarmiento. La víctima, Wilfredo Verón se encuentra en gravísimo estado de salud ya que sufrió hundimiento de cráneo y diferentes fracturas en su cabeza tras la paliza.

El motivo de esta aberrante agresión -ocurrido el pasado viernes cerca de las 7 horas- fue porque se enteró que su pareja le estaba siendo infiel con su propio tío. Al enterarse en boca de su novia y su tío que tenían un amorío, este discutió y luego agarró la llave de tubos y comenzó a golpearlo a mansalva.

Por pedido del fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Tamara Ruiz de UFI CAVIG, el juez de Garantías Federico Rodríguez le dictó la prisión preventiva por el plazo de 6 meses. Además, lo dejó imputado por el delito de tentativa de homicidio. El caso se investigará por el plazo de 6 meses.

La defensa había solicitado que quede en libertad o que se le dicte la domiciliaria, pero el magistrado fundamentó que el hecho quede se investiga es de extrema gravedad, hasta la víctima se encuentra en delicado de estado de salud y corre riesgo su vida. También argumentó que su pareja está involucrada en el hecho y estando en libertad puede intervenir en la misma y obstaculizar la investigación.

