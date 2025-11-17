Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.

A un mes de que la Justicia le imputara los delitos de daño y amenazas en una causa que tuvo como supuesta víctima a su pareja, el cantante Juan Cruz Rufino regresó a Tribunales, otra vez en calidad de imputado. Fue por una causa por estafa con la venta de un auto, aunque en esta ocasión llegó a un acuerdo con el denunciante y deberá devolver 5.000.000 de pesos, en cuotas, con tal de poner fin al proceso penal.

El acuerdo de conciliación fue firmado esta tarde del lunes por el propio Juan Cruz Rufino, su abogada defensora, el abogado querellante y el fiscal Adrián Riveros de la Unidad de Soluciones Alternativas, y homologado por el juez de garantías Roberto Montilla. En la audiencia, el cantante sanjuanino se comprometió a pagar 17 cuotas mensuales de 300.000 pesos hasta completar los 5.000.000 que debía devolver a Bruno Fernández , el damnificado.

Fernández tuvo que lidiar meses con Juan Cruz Rufino por un conflicto comercial que se originó a raíz de un auto Fiat Uno Fire que el artista le vendió. Eso fue en marzo pasado y ambos se contactaron por la plataforma Marketplace de Facebook. El cantante ofrecía a la venta ese vehículo, mientras que la víctima le propuso pagarle con una moto Honda CV190 Repsol y 300.000 pesos en efectivo.

“Rufino me dijo que todos los papeles del auto estaban en regla. Fui a verlo a Chimbas y sellamos el trato. Pero resulta que me entregó el auto y después no pude hacer la transferencia. El titular del vehículo había muerto hacía dos años y había problemas con los familiares. Él nunca me había dicho eso”, contó Fernández, quien le devolvió el auto y empezó a reclamarle la moto y el dinero entregado.

Según el damnificado, Rufino le respondió que no tenía la moto y que ya se había gastado la plata. Para resolver el problema, en ese momento, el cantante firmó un documento comprometiéndose a devolver en 30 días los 5.100.000 pesos, que era el valor acordado.

“Nunca cumplió”, afirmó Fernández. “Me tuvo dando vueltas con mentiras tras mentiras. Me dijo diez mil mentiras, pero jamás cumplió. Imagínense, yo trabajo de delivery y me engañó. Me dejó sin el auto, sin mi moto y la plata”, agregó el damnificado, quien finalmente radicó una denuncia por la maniobra fraudulenta en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Esa causa volvió a poner entre las cuerdas a Juan Cruz Rufino, que ya atravesaba problemas por una causa por violencia de género de mayo del 2022 y por la última de octubre pasado por otra agresión contra su pareja. Fue así que su abogada hizo gestiones para llegar a un acuerdo.

Este lunes, frente al juez de garantías Roberto Montilla, el fiscal Riveros, en compañía de la defensora y el abogado querellante, presentaron el acuerdo de conciliación. En el mismo, Rufino se comprometió a pagar 17 cuotas de 300.000 pesos hasta completar la suma de 5.000.000. Si cumple, la causa será dada por extinguida.

Rufino todavía afronta la última causa por daño y amenaza contra su pareja, iniciada el 15 octubre pasado tras un episodio violento en su casa de Chimbas. Según la UFI CAVIG, en medio de una discusión el cantante rompió un espejo y una netbook, clavó un cuchillo en la pared para intimidarla e incluso la habría tomado del cuello. Aunque recuperó la libertad, el juez Guillermo Adárvez le impuso prohibición de acercamiento y otras medidas de coerción mientras avanza la investigación.