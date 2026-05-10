Escándalo y detención en Chimbas: se negó a pagar la cuenta en un bar y cayó preso por portar un revólver

Un sujeto de 43 años terminó tras las rejas esta madrugada luego de protagonizar un violento incidente en el Bar Mala Idea, ubicado en calle Mendoza 457 Norte, en Chimbas. El hombre, que se encontraba junto a un acompañante, no solo se negó a pagar lo consumido, sino que intimidó al personal insinuando estar armado.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 03:50 de este domingo. Un llamado al 911 alertó sobre dos personas que causaban disturbios y molestaban a los clientes del establecimiento. Al llegar al lugar, los efectivos de la Casilla Parque de Independencia y de la Unidad Operativa Chimbas Este se entrevistaron con el dueño del bar y una mesera, quienes relataron la tensa situación vivida minutos antes.

La disputa comenzó cuando uno de los involucrados salió a la vereda con un trago en la mano. Al ser intimado por los empleados para que abonara la cuenta, el sujeto respondió con tono desafiante: "No voy a pagar porque me voy a quedar acá". Acto seguido, se llevó la mano a la cintura, sugiriendo que portaba un arma, lo que desató el temor de los presentes.

Al ver la llegada de los patrulleros, el principal sospechoso, identificado por la policía como Aballay (43), emprendió una veloz huida a pie. Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlo a los pocos metros. En el trayecto, el hombre arrojó un revólver al suelo, el cual fue secuestrado como prueba clave del delito.

El segundo individuo involucrado también fue identificado y requisado en el lugar, aunque no se le encontraron elementos peligrosos. Al ser consultado por la deuda en el local, manifestó que no tenía dinero para pagar.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia de Flagrancia. El ayudante fiscal Sergio Cuneo, en coordinación con la fiscal de turno, Dra. Yanina Galante, ordenó el inicio del legajo correspondiente contra Aballay por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.