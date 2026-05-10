Cómo funciona el banco de prótesis que agiliza las altas médicas en hospitales de San Juan

El Gobierno de San Juan profundiza una estrategia integral para resolver una de las mayores problemáticas de la salud pública: la demora en la adquisición de insumos ortopédicos para pacientes sin cobertura social. Se trata del banco público de prótesis de San Juan , el cual funcionará como un sistema de provisión dinámica que permitirá que los elementos necesarios para una cirugía estén disponibles de manera inmediata en los depósitos hospitalarios.

Según explicó el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, anteriormente una persona accidentada debía esperar a que el médico llenara un formulario técnico para iniciar un complejo recorrido administrativo que incluía la asesoría letrada, la delegación fiscal y la auditoría médica antes de concretar la compra. Este circuito burocrático generaba una larga espera que hoy se busca eliminar para asegurar que el paciente sea intervenido en un plazo máximo de 72 horas desde su ingreso.

Así, este banco es estratégico para dinamizar el flujo de pacientes dentro del sistema público de salud. El ministro Platero analizó que el objetivo es "poder tener el elemento en forma inmediata y operar a esa persona y no ocupar una cama y tener colapsado y saturado el sistema de salud". Al agilizar el acceso al quirófano, se evita que los pacientes permanezcan internados durante semanas simplemente esperando que el Estado complete la compra del implante, lo que representa un ahorro de recursos y una mejora directa en la calidad de atención de los ciudadanos más vulnerables. La logística diseñada contempla la existencia de un stock físico permanente en el hospital y un stock virtual que el proveedor debe entregar en plazos breves, asegurando que nunca falte el material ante una urgencia.

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Licitación en marcha

La puesta en marcha de este banco se concreta a través de la Licitación Pública 0004-2026, la cual cuenta con un presupuesto oficial de 16.930.578.000,00 pesos. El proceso administrativo ya está en curso y la apertura de los sobres con las ofertas económicas se realizará el próximo 22 de mayo en la Sala de Licitaciones del Centro Cívico.

El contrato tendrá una vigencia de 18 meses, aunque el pliego establece la posibilidad de una prórroga por un periodo idéntico, lo que proyecta una cobertura de salud garantizada por un total de tres años para los sanjuaninos que carecen de obra social.

Este procedimiento de selección se da bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, lo que otorga al Ministerio de Familia la flexibilidad de solicitar los materiales conforme surja la demanda médica real en los efectores de salud provincial. Los pliegos técnicos estipulan que los proveedores deben cumplir con estándares de calidad aprobados por ANMAT y, además, están obligados a brindar asistencia técnica profesional durante las cirugías, garantizando que un instrumentador matriculado supervise la correcta colocación de los implantes en el quirófano.

image El banco de prótesis permite achicar tiempos de internación y largas esperas de los pacientes (foto ilustrativa).

El catálogo de piezas

La provincia busca adquirir un total de 191 ítems especializados que se dividen en tres áreas fundamentales de la cirugía reconstructiva y de trauma. El segmento más extenso es el de trauma, que comprende 172 artículos diferentes destinados a la reparación de fracturas y lesiones graves, incluyendo una vasta variedad de placas de bloqueo para radio, cubito, húmero, fémur y pelvis, así como tornillos de distintos diámetros y clavos endomedulares diseñados para niños y adultos. En este grupo también se destacan tutores externos para miembros superiores e inferiores y elementos de fijación interna como clavijas y alambres quirúrgicos de uso frecuente en las guardias de urgencias.

Por otro lado, la licitación contempla diez artículos específicos para la reparación ligamentaria, entre los que se cuentan arpones de rosca, tornillos para cirugías de ligamento cruzado anterior y sistemas de sutura meniscal. Finalmente, el tercer renglón de la compra se enfoca en el reemplazo articular, con nueve ítems críticos que incluyen prótesis totales de cadera y rodilla, tanto en versiones cementadas como no cementadas e híbridas, además de espaciadores con antibióticos necesarios para tratar infecciones óseas. Todas estas piezas deben ser suministradas junto con sus respectivas cajas de instrumental quirúrgico en comodato, asegurando que los cirujanos cuenten con las herramientas precisas para cada modelo de implante solicitado.