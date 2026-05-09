El rol de Gramajo en la jugada nacional de Munisaga

El binomio Carlos Munisaga- Fabián Gramajo es un hecho a nivel provincial. Más allá de la relación partidaria, ambos empezaron a trabajar juntos durante la campaña del 2025 y consolidaron su relación este año, de cara al 2027. Pero más allá de lo local, el exintendente rawsino está jugando en el plano nacional con intendentes bonaerenses ligados al massismo. Y en este contexto, el dirigente de Chimbqs Te Quiero no se queda con los brazos cruzados.

Munisaga tiene una relación de años con intendentes como Gastón Granados de Ezeiza, a quien le compró movilidades usadas en el 2024. A este vínculo político se le sumaron otros dirigentes, como Federico Achával, intendente de Pilar.

Munisaga ya los trajo en dos oportunidades a San Juan, y la última fue con motivo de la Feria San Juan Minera. Hay quienes aseguran que quieren disputarle Federación Argentina de Municipios a Fernando Espinoza (FAM), en las próximas elecciones que serán en junio. Otras fuentes añaden que Achával ya inició su campaña para ser gobernador de Buenos Aires. Ellos, entretanto, dicen que quieren trabajar por un peronismo unido de cara al 2027.

Lo cierto es que Munisaga también viaja a Buenos Aires. El mes pasado estuvo presente en un “fulbito” con intendentes bonaerenses, en el que apareció el ex ministro de Economía Sergio Massa.

Ese es el dato conocido. Días después de ese partido, los intendentes bonaerenses organizaron un encuentro para el 1 de mayo, al que asistió Munisaga con Gramajo.

El rol de Gramajo en esta jugada nacional es de “refuerzo”. El exintendente de Chimbas viaja asiduamente a Buenos Aires para reunirse con equipos tanto de Massa como con operadores del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Es con todos, no es en contra de nadie”, dicen sobre esta relación con el massismo. Mientras tanto, el binomio Munisaga-Gramajo afila la estrategia para el 2027, con la vista puesta en que conforman la dirigencia de dos de los departamentos con mayor caudal electoral de San Juan. Aunque en el caso del exintendente de Chimbas aun no está “todo claro”, puesto que la relación con la actual jefa comunal, Daniela Rodríguez, aún no estaría en los mejores términos.