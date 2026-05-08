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Primera Nacional

San Martín quiere ganar y acomodarse: a qué hora juega y dónde ver el partido

El equipo sanjuanino choca frente al Patronato, por la fecha 13 del campeonato de ascenso. Será un partido clave para los de Schiapparelli, que de ganar entraría en zona de clasificación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ganar o ganar es lo que suena por los pasillos del Hilario Sánchez previo al encuentro de este sábado, cuando San Martín reciba a Patronato por la fecha 13 de la Primera Nacional. El elenco sanjuanino está obligado a ganar para prenderse y mantenerse cerca de la zona de playoff.

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El duelo será este sábado desde las 16:30hs en el Hilario Sánchez

Después del trago amargo de la derrota (2-0) con Colegiales y de que los hinchas cuestionaran el mal rendimiento del equipo en redes sociales, los del 'Gringo' están obligados a cambiar la imagen y recuperarse. Vale destacar que en la semana se sumó Rodolfo Rodríguez como ayudante campo y de ahora en más, será mano derecha de Schiapparelli en el corralito.

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El descargo de los hinchas en redes sociales.

El descargo de los hinchas en redes sociales.

Se estima que la lista de convocados sea la misma de la fecha pasada y no sufra alteraciones, lo mismo con el once inicial, que de no presentar cambios iría con: Sebastián Díaz Robles, Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Facundo Nadalín, Nicolás Pelaitay, Manuel Cocca, Sebastián Jaurena, Leonardo Monje, Nazareno Fúnez, Sebastián González y Bruno Juncos.

El partido entre San Martín-Patronato se puede seguir a través de la página LPF Play

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