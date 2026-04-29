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Torneo Proyección

Otro golpazo para la Reserva de San Martín: fue goleado 6-1 por Lanús y se hunde en el fondo de la tabla

El equipo sanjuanino perdió en el Sur de Buenos Aires frente al Granate y sigue sin poder acomodarse en el campeonato. El Verdinegro suma solo 6 puntos y está último en su grupo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura del partido entre San Martín-Lanús.&nbsp;

Foto captura del partido entre San Martín-Lanús. 

Baldazo de agua fría para la Reserva de San Martín, que esta tarde fue goleado 6-1 frente a Lanús en el Sur de Buenos Aires. El elenco sanjuanino no tuvo un buen partido, pagó caro sus errores y una vez más volvió a sufrir una importante derrota. Está último y anclado en el fondo del Grupo B.

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Después de la derrota (0-1) frente a Godoy Cruz, no pudo levantar el ancla y terminó cayendo de la peor manera frente a un Granate que no perdonó y sacó a relucir su mejor juego.

Con este resultado, los sanjuaninos suman seis puntos y están últimos en la tabla de posiciones de la Zona B, en tanto, Lanús, es uno de los candidatos y la victoria lo posiciona cerca de los que buscan clasificar a los playoff.

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