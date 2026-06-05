sábado 6 de junio 2026
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Vergonzoso final en Concepción: suspendieron San Martín-Nueva Chicago tras la agresión al arquero visitante

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El equipo sanjuanino ganaba 1-0 y se iba al descanso con ventaja cuando un proyectil explotó cerca de Facundo Masuero. El futbolista quedó aturdido, recibió asistencia médica durante varios minutos dentro del campo de juego y finalmente fue trasladado en ambulancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Lo que era una tarde ideal para San Martín terminó convirtiéndose en un escándalo. El Verdinegro le ganaba 1-0 a Nueva Chicago en el Hilario Sánchez gracias al gol de Jaurena, pero el partido fue suspendido tras la agresión sufrida por el arquero visitante, Facundo Masuero, quien recibió el impacto de la explosión de un petardo cerca de él, cuando finalizaba el primer tiempo.

El incidente ocurrió cuando los jugadores se disponían a abandonar el campo de juego para dirigirse a los vestuarios. El portero rival se agachó para recoger una botella de agua y otros elementos personales cuando el artefacto explotó muy cerca. Según testigos, la detonación lo dejó aturdido y provocó la inmediata preocupación de futbolistas, árbitros y cuerpos técnicos.

El arquero permaneció varios minutos tendido sobre el césped mientras era asistido por los médicos. A su alrededor se congregaron compañeros de Nueva Chicago, jugadores de San Martín y la terna arbitral, que siguió de cerca la situación. En medio de la asistencia también se registraron algunos intercambios verbales entre futbolistas de ambos equipos, en un clima de creciente tensión.

Finalmente, Masuero fue retirado en ambulancia y trasladado al Hospital Rawson para una evaluación médica más exhaustiva. Mientras tanto, dirigentes de ambas instituciones y autoridades del encuentro mantuvieron conversaciones para definir cómo continuar. La postura de Nueva Chicago era clara: no regresar al campo de juego tras la agresión sufrida por su arquero.

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Desde lo deportivo, el episodio resultó aún más perjudicial para el conjunto sanjuanino. El Verdinegro estaba cómodo en el partido, había mostrado una de sus mejores versiones en las últimas fechas y se marchaba al descanso con una ventaja merecida gracias al gol de Jaurena. El equipo de Schiapparelli controlaba las acciones y parecía tener encaminada una victoria importante en su pelea por mantenerse entre los puestos de clasificación.

Por eso, el desenlace generó un profundo malestar entre los hinchas sanjuaninos, que abandonaron el estadio visiblemente enojados por un episodio que terminó perjudicando a su propio equipo cuando estaba consiguiendo una victoria clave. Ahora será el Tribunal de Disciplina de la AFA el encargado de resolver qué ocurrirá con el partido y cuáles serán las consecuencias de un hecho que empañó por completo la jornada en Concepción.

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Partido suspendido en Concepción

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El arquero de Nueva Chicago, trasladado al Hospital Rawson

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Partido demorado en Concepción

San Martín vence 1-0 a Nueva Chicago con gol de Jaurena, pero el encuentro permanece demorado luego de que un petardo explotara cerca del arquero visitante, Facundo Masuero.

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Le tiraron un proyectil al arquero de Nueva Chicago

Cuando se terminaba el primer tiempo en el Hilario Sánchez, un grave episodio obligó a detener el partido entre San Martín y Nueva Chicago. El arquero visitante, Facundo Masuero, recibió el impacto de un proyectil arrojado desde la tribuna y cayó al césped.

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Final del Primer Tiempo

San Martín se impone por la mínima ante Nueva Chicago.

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Gooool del Verdinegro

San Martín se pone arriba en el marcador (1-0). Jaurena, el autor del tanto.

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Malas noticias para el Verdinegro

Sale por lesión Emanuel Aguilera. Ingresa en su lucar Osores.

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Empezó el partido en Concepción

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Así forma San Martín

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Luciano Riveros, en uno de los partidos de la temporada pasada.

Luciano Riveros, en uno de los partidos de la temporada pasada.

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La lista de Schiapparelli para el duelo frente a Chicago:

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Chicago tiene a sus jugadores

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