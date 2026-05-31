Jugador por jugador: los puntajes del Verdinegro en la derrota ante El Gasolero

San Martín no pudo darle continuidad a su recuperación en la Primera Nacional y cayó por 2-1 frente a Temperley , en condición de visitante, por la 16ta fecha del campeonato. El Verdinegro, que llegaba con expectativas de seguir escalando posiciones tras dejar atrás el traspié sufrido ante Deportivo Maipú, se encontró con un Gasolero efectivo que le cortó el impulso. Los puntajes de los jugadores de Alejandro Schiapparelli.

Torneo Proyección La Reserva de San Martín empató con Colón y sigue sin poder levantar el ancla

Primera Nacional San Martín pagó caro sus errores y terminó perdiendo 2-1 frente a Temperley en el Alfredo Beranger

Sebastián Díaz Robles (4): salió apresurado en una jugada que terminó derivando en el primer gol de Temperley. Después tuvo poco trabajo, pero quedó marcado por esa acción. No fue una buena tarde.

Emanuel Aguilera (4): una tarde para el olvido. Se confió en la jugada del primer tanto, le ganaron la espalda y el local no perdonó. Flojo en los cierres y con dificultades para imponerse en la marca.

Hernán Zuliani (6): de los más destacados. En el primer tiempo evitó un gol con una barrida salvadora y mostró toda su experiencia para sostener al equipo cuando más sufría. Su nombre fue uno de los más importantes dentro del equipo esta tarde. Fue el autor del único tanto de San Martín.

Federico Murillo (4): muy impreciso y con problemas para controlar su sector. Nunca logró afirmarse en el partido y sufrió cada avance del rival.

Nicolás Pelaitay (3): flojo en la mitad de la cancha. Le costó entrar en juego, recuperar y darle claridad a la salida del equipo. No tuvo una buena actuación. Se fue reemplazado en el entretiempo.

Manuel Cocca (4): al igual que Aguilera, estuvo lejos de su mejor versión. La zaga central sufrió durante gran parte del encuentro. Mejoró en el segundo tiempo, pero no alcanzó para revertir una tarde complicada.

Sebastián Jaurena (6): uno de los puntos más altos de San Martín. Intentó jugar, se mostró siempre como opción y fue de los pocos que mantuvo regularidad durante los 90 minutos.

Guillermo Acosta (4): cuando le tocó intervenir aportó criterio y distribución. Sin sobresalir, cumplió dentro de un equipo que tuvo muchas dificultades.

Nazareno Fúnez (4): peleó prácticamente en soledad contra los defensores rivales. Aguantó de espaldas y buscó asociarse, aunque nunca tuvo una situación clara para convertir. Necesita mayor compañía en ataque.

Gabriel Hachen (5): otro punto alto. Intentó hacerse cargo del juego, buscó socios y fue el futbolista más lúcido en ofensiva. Siempre pidió la pelota y trató de generar peligro.