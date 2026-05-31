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Nuevo camino

Juan Román Riquelme quiere a un DT mundialista para reemplazar a Claudio Úbeda en el banco de Boca

El presidente de la institución apunta a un entrenador con experiencia internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras la eliminación en la Copa Libertadores, la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador de Boca es un hecho y Juan Román Riquelme ya tiene a un principal apuntado para ser el nuevo DT.

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Se trata de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia. El argentino tuvo un paso como futbolista en el Xeneize entre 1996 y 1997 y sería el principal candidato para ser su nuevo técnico.

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Pero el problema está en los tiempos: Lorenzo disputará la copa del mundo con Colombia, es decir, tiene su participación asegurada hasta el 27 de junio, con el último partido de la fase de grupos ante Portugal.

En caso de avanzar, su estadía en Estados Unidos, México o Canadá complicaría su llegada a Boca. La idea es que el Xeneize comience la pretemporada de invierno el 18 de junio y que ya lo haga con un DT nuevo.

La llegada de Lorenzo al banco de suplentes de La Bombonera sería una apuesta con argumentos por el buen trabajo que realizó y sigue haciendo en la selección de Colombia.

Además de su rol como entrenador principal, fue ayudante de campo de José Pékerman en la Selección argentina y parte del cuerpo técnico del Mundial 2006, donde Riquelme estuvo como futbolista.

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