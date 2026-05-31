domingo 31 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Agónico empate de Universitario en Mar del Plata

La Uni igualó 41-41 frente a IPR Sporting por la segunda fecha del Torneo del Interior B, en un encuentro vibrante que se definió en la última acción del partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

En un duelo cambiante y de alto ritmo, el quince sanjuanino estuvo muy cerca de quedarse con una victoria en Mar del Plata. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los últimos instantes del encuentro, el equipo local encontró el try que le permitió sellar la igualdad definitiva.

Lee además
juan roman riquelme quiere a un dt mundialista para reemplazar a claudio ubeda en el banco de boca
Nuevo camino

Juan Román Riquelme quiere a un DT mundialista para reemplazar a Claudio Úbeda en el banco de Boca
psg campeon de la champions league: un muerto, 780 detenidos y mas de 270 heridos durante los festejos en francia
Descontrol

PSG campeón de la Champions League: un muerto, 780 detenidos y más de 270 heridos durante los festejos en Francia

El inicio favoreció al quince marplatense. A partir del trabajo de sus forwards, Sporting logró imponerse en las formaciones y construir una ventaja que justificó su dominio durante gran parte de la primera etapa. Esa superioridad le permitió llegar al descanso arriba por 22-10.

La reacción de los dirigidos por Fernando Torcivia llegó en el complemento. Con dinámica, precisión y aprovechando las virtudes de sus backs, el equipo sanjuanino logró revertir el marcador en apenas diez minutos. A partir de allí sostuvo un gran pasaje de juego que le permitió ampliar diferencias hasta colocarse 41-22 cuando restaban 15 minutos para el final.

Sin embargo, Sporting no bajó los brazos y fue en busca del resultado. Con empuje y efectividad en los metros finales, el conjunto local consiguió descontar y, en la última jugada del encuentro, alcanzó el empate que dejó el marcador 41-41.

Con este resultado, Universitario suma tres puntos en la tabla de posiciones. Sporting lidera con siete unidades, Tucumán Lawn Tennis Club encabeza el grupo con nueve puntos tras vencer a Mar del Plata RC por 44-29, mientras que el Verde marplatense acumula dos.

La próxima presentación de la Uni por el Torneo del Interior B será el 27 de junio, cuando visite a Mar del Plata RC en busca de su primera victoria en la competencia nacional.

Tantos

IPR Sporting 41

Try: Renato Abad, Julián Oberón (x2), Luca Saracino, Nicolás Figueroa (x2), Felipe Charles.

Conversión: Renato Abad (x2), Felipe Charles.

Penal: -.

Universitario 41

Try: Nicolás Martínez (x2), Bautista Suárez, Vito Sambrizzi (x2)

Conversión: Teo Azar (x2), Geronimo Arabel (x3).

Penal: Teo Azar, Geronimo Arabel.

Resultado parcial: IPR Sporting 22-10 Universitario

Amonestaciones

Amarilla: Francisco Marcucci (UNI), Ignacio Castañon (IPR), Jeronimo López (UNI), Pedro López (UNI).

Seguí leyendo

El arquero que asoma como posible en el horizonte de Boca después del Mundial

EN VIVO: San Martín va por tres puntos de oro a Temperley para no bajarse del Reducido

Camino a una nueva ilusión: la selección argentina partió para jugar el Mundial

De la cosecha a la cancha: la Unión Deportiva La Chimbera, entre el sacrificio y la ilusión de marcar la historia

Lucas Carrizo, el hincha fiel y número uno de La Chimbera

Minero y Colón pegaron primero: ya hay dos semifinalistas en el Apertura sanjuanino

El PSG, bicampeón de la Champions: venció al Arsenal en la definición por penales

Los Pumas 7s le ganaron con lo justo a Francia y avanzaron a semifinales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo: san martin va por tres puntos de oro a temperley para no bajarse del reducido
Primera Nacional

EN VIVO: San Martín va por tres puntos de oro a Temperley para no bajarse del Reducido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las impactantes pintadas y los rasgos de la casa que fue escenario de una tragedia, a metros de la Estación Córdoba video
Videonota

Las impactantes pintadas y los rasgos de la casa que fue escenario de una tragedia, a metros de la Estación Córdoba

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años
Accidente fatal

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años

Encontraron muerta a Agostina Vega tras una semana de búsqueda en Córdoba
Conmoción

Encontraron muerta a Agostina Vega tras una semana de búsqueda en Córdoba

Farmacias, concesionarias, bodegas, supermercados, medios; en los últimos años, grupos empresarios mendocinos aceleraron su presencia en sectores estratégicos de la economía sanjuanina.
Informe

El avance imparable de los capitales mendocinos en negocios sanjuaninos: los rubros más conquistados

La madre de Agostina no sabe todavía que su hija está muerta: está internada en terapia intensiva
Tremendo

La madre de Agostina no sabe todavía que su hija está muerta: está internada en terapia intensiva

Te Puede Interesar

La Mesa de Gebel llega a San Juan con propuestas presidenciales
2027

La "Mesa de Gebel" llega a San Juan con propuestas presidenciales

Por Ana Paula Gremoliche
El asesinato de Agostina Vega y las similitudes con una tragedia que marcó a San Juan video
Cuatro años después

El asesinato de Agostina Vega y las similitudes con una tragedia que marcó a San Juan

Agustín, junto a Bendi, su gran compañera en esta aventura.
Historia de vida

Agustín Baigorrí, el quiropráctico sanjuanino que dejó el consultorio para ajustar columnas en la ruta

Gracias a una artesanal tarea realizada en la Biblioteca del Congreso, la Casa de Sarmiento recuperó revistas históricas que estaban a punto de desintegrarse.
Único

El trabajo artesanal hoja a hoja que recuperó parte de la historia de San Juan y guarda como un tesoro la Casa de Sarmiento

Cayó el cliente fantasma, un hombre acusado de robar en varios comercios: los videos de cómo operaba
Investigación

Cayó el "cliente fantasma", un hombre acusado de robar en varios comercios: los videos de cómo operaba