Agónico empate de Universitario en Mar del Plata

En un duelo cambiante y de alto ritmo, el quince sanjuanino estuvo muy cerca de quedarse con una victoria en Mar del Plata. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los últimos instantes del encuentro, el equipo local encontró el try que le permitió sellar la igualdad definitiva.

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El inicio favoreció al quince marplatense. A partir del trabajo de sus forwards, Sporting logró imponerse en las formaciones y construir una ventaja que justificó su dominio durante gran parte de la primera etapa. Esa superioridad le permitió llegar al descanso arriba por 22-10.

La reacción de los dirigidos por Fernando Torcivia llegó en el complemento. Con dinámica, precisión y aprovechando las virtudes de sus backs, el equipo sanjuanino logró revertir el marcador en apenas diez minutos. A partir de allí sostuvo un gran pasaje de juego que le permitió ampliar diferencias hasta colocarse 41-22 cuando restaban 15 minutos para el final.

Sin embargo, Sporting no bajó los brazos y fue en busca del resultado. Con empuje y efectividad en los metros finales, el conjunto local consiguió descontar y, en la última jugada del encuentro, alcanzó el empate que dejó el marcador 41-41.

Con este resultado, Universitario suma tres puntos en la tabla de posiciones. Sporting lidera con siete unidades, Tucumán Lawn Tennis Club encabeza el grupo con nueve puntos tras vencer a Mar del Plata RC por 44-29, mientras que el Verde marplatense acumula dos.

La próxima presentación de la Uni por el Torneo del Interior B será el 27 de junio, cuando visite a Mar del Plata RC en busca de su primera victoria en la competencia nacional.

Tantos

IPR Sporting 41

Try: Renato Abad, Julián Oberón (x2), Luca Saracino, Nicolás Figueroa (x2), Felipe Charles.

Conversión: Renato Abad (x2), Felipe Charles.

Penal: -.

Universitario 41

Try: Nicolás Martínez (x2), Bautista Suárez, Vito Sambrizzi (x2)

Conversión: Teo Azar (x2), Geronimo Arabel (x3).

Penal: Teo Azar, Geronimo Arabel.

Resultado parcial: IPR Sporting 22-10 Universitario

Amonestaciones

Amarilla: Francisco Marcucci (UNI), Ignacio Castañon (IPR), Jeronimo López (UNI), Pedro López (UNI).