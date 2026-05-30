Minero y Colón pegaron primero: ya hay dos semifinalistas en el Apertura sanjuanino

Comenzaron a definirse los primeros boletos a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y la jornada del sábado dejó dos clasificados que siguen soñando con el título. Minero y Colón sacaron adelante sus respectivos compromisos y ahora esperan rival para la próxima instancia.

A tener en cuenta Confirmaron las fechas de los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol local

En cancha de Atenas, Minero protagonizó una remontada de esas que quedan grabadas. Alianza golpeó rápido y parecía encaminar la clasificación gracias al tanto de Gonzalo Avellaneda, que puso en ventaja al Lechuzo desde el arranque del encuentro. Sin embargo, el equipo minero reaccionó en el momento justo y encontró en Carlos Méndez a su gran figura de la tarde.

El delantero apareció con toda su efectividad y, en apenas cinco minutos, marcó los dos goles que cambiaron la historia del partido. La ráfaga fue letal para Alianza, que no logró recuperarse del impacto y terminó despidiéndose del certamen. El 2-1 final desató el festejo de Minero, que ya tiene asegurado un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

La otra gran sorpresa de los cuartos de final se produjo en cancha de Colón. El Merengue dio el golpe frente a Unión y se quedó con la clasificación tras imponerse por 3-1 en un encuentro que manejó con autoridad durante gran parte del desarrollo.

Agustín Castro abrió el camino para el local, mientras que Alejo Carrizo amplió la diferencia. Más tarde apareció Leo Trozzi para terminar de sellar una victoria que hizo explotar a los hinchas merengues y dejó en el camino a uno de los equipos que llegaba con aspiraciones de pelear por el título.

Con estos resultados, Minero y Colón se transformaron en los primeros semifinalistas del Torneo Apertura. La instancia de cuartos de final continuará este domingo con otros dos cruces decisivos: 9 de Julio recibirá a San Lorenzo de Ullum desde las 16, mientras que Desamparados enfrentará a Peñarol a partir de las 17. De esos encuentros saldrán los otros dos equipos que completarán el cuadro de semifinales.