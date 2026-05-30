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Conmoción

Encontraron muerta a Agostina Vega tras una semana de búsqueda en Córdoba

Tras siete días de intensa búsqueda, la adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado de Córdoba. El caso conmociona al país y la Justicia avanza para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades.

Por Agencia NA
Captura de pantalla 2026-05-30 173605

La intensa búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor final. Este sábado, las autoridades confirmaron que la adolescente de 14 años, que era buscada desde el pasado 23 de mayo en Córdoba, fue encontrada sin vida en un descampado de la capital provincial.

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El hallazgo se produjo durante los rastrillajes que llevaban adelante los investigadores en una zona que ya había sido inspeccionada en los últimos días. Según trascendió, el lugar está vinculado a los movimientos de Claudio Barrelier, el único detenido en el marco de la causa y señalado por la investigación como una de las piezas centrales para reconstruir lo ocurrido con la menor.

La desaparición de la joven había generado una enorme conmoción en Córdoba y en todo el país. Familiares, vecinos y organizaciones participaron de marchas y campañas en redes sociales para colaborar con la búsqueda, mientras la Justicia analizaba distintas pistas y realizaba allanamientos en varios puntos de la ciudad.

Durante la investigación surgieron registros de cámaras de seguridad y testimonios que ubicaban a Agostina junto a Barrelier horas antes de que se perdiera todo contacto con ella. Incluso, el sospechoso modificó parte de su declaración ante la fiscalía luego de que aparecieran nuevas pruebas incorporadas al expediente.

Con la confirmación de la muerte de la adolescente, la causa ingresa ahora en una nueva etapa. Los investigadores buscan determinar con precisión qué ocurrió durante las horas previas al crimen y si existieron otras personas involucradas. Mientras tanto, se esperan los resultados de las pericias y nuevas medidas judiciales para esclarecer el caso.

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