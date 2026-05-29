Adolescente desaparecida en Misiones fue hallada muerta, tras dos semanas de búsqueda

El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, fue hallado en el interior de una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. La joven era buscada desde el 17 de mayo tras su desaparición, en el marco de actuaciones instruidas por la Unidad Regional III de la Policía de Misiones.

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El procedimiento comenzó cerca de las 19 de este jueves, cuando los agentes policiales recibieron una alerta sobre la presencia de un cuerpo en la parte posterior de un inmueble de la zona. De inmediato, los uniformados preservaron la escena a la espera de las autoridades judiciales y los equipos periciales.

La jueza de Instrucción María Laura Rodríguez se hizo presente en el lugar junto al secretario judicial René Vertanik, quienes supervisaron los trabajos llevados adelante por especialistas de la División Policía Científica y otras áreas de apoyo. Personal de Bomberos Voluntarios de Eldorado también participó en las tareas de extracción del cuerpo.

El examen preliminar del médico policial reveló que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Por esa razón, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la realización de la autopsia, estudio que determinará de manera fehaciente la causa y las circunstancias del fallecimiento.

La identidad de la víctima se confirmó más tarde a través del reconocimiento fotográfico realizado por un familiar directo, quien certificó que se trataba de la adolescente cuya desaparición había sido denunciada ante las autoridades. Desde aquella denuncia de mediados de mayo, la búsqueda se extendió durante casi dos semanas hasta el hallazgo del jueves.

Por disposición de la jueza Rodríguez, las diligencias investigativas y periciales continúan su curso mientras se aguardan los resultados de la autopsia y los estudios complementarios que permitirán avanzar en el esclarecimiento del hecho.