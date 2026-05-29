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Episodio mortal

Una mujer murió por la presunta picadura de una araña

El caso sucedió el pasado domingo. La víctima tenía 49 años y era madre de dos chicos, de 13 y 20 años

Por Agencia NA
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Una mujer de 49 años murió tras sufrir un cuadro compatible con la picadura de una araña tras pasar unos días en una casa de La Arboleda, en la zona de San Pablo, Lules (Tucumán), junto a su pareja.

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El caos sucedió el pasado domingo, la víctima, identificada como Solana, era madre de dos hijos, de 13 y 20 años, vivía en el centro de la capital tucumana y su hermana, Carolina Díaz, relató los primeros síntomas aparecieron un martes, cuando comenzó a sentir molestias en la zona donde creían que había sido picada.

Según un informe de Contexto Tucumán al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la mujer consultó a un médico, quien le aplicó una inyección para aliviar el dolor y le dijo que se trataba de una picadura de araña, mientras que la familia señaló que no fue derivada a un hospital para una evaluación más profunda ni para determinar qué especie la había atacado.

Con el correr de los días, el cuadro empeoró y su novio notó que estaba desorientada y con fiebre superior a los 38 grados, por lo cual fue trasladada de urgencia al hospital donde los médicos advirtieron que su estado era extremadamente grave y, a partir de una foto de la lesión, especialistas consultados por allegados señalaron que los síntomas eran compatibles con una picadura de araña de importancia médica.

Además, los expertos le dijeron a la familia que ya había pasado el tiempo para aplicar el antídoto. “Nos dijeron que se debe colocar dentro de las primeras 36 horas”, relató Carolina, pero los allegados consiguieron que se le administrara el tratamiento, aunque el pronóstico ya era crítico y Solana murió durante la madrugada del domingo.

Este caso reavivó una advertencia de los especialistas que, ante la sospecha de una picadura de una araña peligrosa, el tiempo es determinante y la consulta médica debe ser inmediata, mientras que para la familia de Solana, contar su historia tiene el objetivo de que otras personas no minimicen una picadura ni pierdan tiempo valioso.

Por su lado, los especialistas recomiendan consultar de inmediato en un centro de salud si se sospecha una picadura de araña peligrosa y no esperar a que aparezcan síntomas graves, a la vez que sugieren, si es posible, sacar una foto de la araña o de la lesión para ayudar a su identificación y aconsejan evitar remedios caseros o automedicación y controlar la aparición de fiebre, dolor intenso, inflamación progresiva o cambios en la piel.

FUENTE: Agencia NA

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