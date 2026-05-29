Una de las habitaciones de la Casa de Sarmiento podrá ser visitada por el público por primera vez

Abrirán al público por primera vez una de las habitaciones de la Casa de Sarmiento.

El Museo Casa Natal de Sarmiento habilitará por primera vez al público una de las habitaciones originales de la histórica vivienda del prócer sanjuanino . Se trata de la Sala 10, un ambiente ubicado al fondo de la casa que debutará como nuevo espacio de exhibiciones temporales con la muestra “Los Secretos de la Casa de Sarmiento: Expedientes inéditos”, basada en el denominado “Libro de Auténticas”.

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El acto oficial de apertura se realizará este viernes 29 de mayo, a las 18:00, y estará abierto a todos los sanjuaninos. La exposición podrá visitarse hasta el 6 de junio.

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La nueva sala se encuentra a la salida del “patio de parras”, hacia la izquierda, y forma parte de la estructura original de la vivienda histórica. Según explicó Lucía González, directora del Museo Casa Natal de Sarmiento, el espacio era utilizado antiguamente como despensa y área de almacenamiento de alimentos, además de cumplir funciones vinculadas a la industria doméstica de la época.

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Con el paso de los años y ya como parte del museo, el lugar fue destinado a oficinas internas para áreas como Registro y Documentación y Banco de Imágenes. Esas dependencias fueron trasladadas recientemente al “Área de bienvenida”, anteriormente denominada Recepción, mientras se proyecta la futura construcción de un anexo.

La Sala 10 conserva las características originales de la casa histórica, ya que está construida en adobe y posee techo de rollizo y caña.

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La inauguración de este espacio marcará además el inicio del ciclo “Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Expedientes inéditos”, una serie de muestras previstas para desarrollarse durante el año y centradas en distintos aspectos constructivos, históricos y familiares vinculados al inmueble y al entorno de Domingo Faustino Sarmiento.

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La primera exposición toma como eje el “Libro de Auténticas”, un libro de actas considerado una pieza “fundante y fundamental” para el museo, ya que sirvió de base para la realización de los primeros inventarios de la institución. El documento, que nunca había sido exhibido, propone un acercamiento a la historia del prócer y de su hogar desde materiales inéditos.