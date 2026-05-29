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Persecuciones responsables

A lo ChiPs, policías sanjuaninos ya tienen su diploma para conducir como profesionales

La Escuela de Conductores de la Policía celebró su 11° aniversario con 19 nuevos efectivos capacitados, en el marco de una política de profesionalización y mejora continua de las Fuerzas de Seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Escuela de Formación y Perfeccionamiento para Conductores de Vehículos Oficiales de la Dirección D6 de la Policía de San Juan celebró su 11° aniversario con un acto institucional en el que se destacó el trabajo de capacitación que realiza el área. Durante la jornada, además, se entregaron certificados a 19 efectivos policiales y penitenciarios que finalizaron el Curso de Conductores Profesionales N°62. También fueron reconocidos los instructores que forman parte del proceso de enseñanza y entrenamiento de los efectivos.

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La escuela tiene como objetivo capacitar a conductores de motocicletas y automóviles oficiales bajo criterios de responsabilidad, prevención y conducción consciente. Desde la institución remarcaron que conducir un vehículo oficial no solo implica manejar, sino también cuidar la vida propia y la de los demás durante el servicio.

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El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, encabezó el acto y destacó que "los efectivos pusieron un ladrillo más en estos 11 años de historia de la escuela". "En esta oportunidad se fortaleció el profesionalismo de las fuerzas de seguridad". "Insto a seguir por el camino de la construcción de la seguridad, con el trabajo colaborativo interfuerza" agregó.

Por su parte, el jefe de Policía, Néstor Álvarez dijo: "felicito y agradezco a los instructores por el compromiso y transmitir conocimiento". "Esta función de conductores es importante para la Policía, lleva responsabilidad para seguridad personal, de compañeros y de terceros, ante una emergencia lo importante es llegar con prevención" concluyó.

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Finalmente, el encargado de la Escuela de conductores, José Luna, argumentó que "es un día especial, cumplir año no significa sumar cifras sino consolidar una trayectoria de compromiso y responsabilidad". "En los últimos dos años se capacitaron 280 cursantes que hoy son conductores profesionales" cerró.

La capacitación permanente representa una herramienta fundamental para mejorar el servicio que brindan las fuerzas de seguridad. En esta oportunidad, la formación reunió tanto a efectivos policiales como penitenciarios, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones.

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La Escuela de Conductores cumple un rol clave dentro del proceso de profesionalización impulsado por el Gobierno de San Juan para las fuerzas de seguridad provinciales. A través de estas capacitaciones, se busca contar con personal preparado, consciente y capacitado para actuar con responsabilidad en cada intervención.

De la actividad participaron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; subjefe de Policía, Germán Videla; y subdirectora del SPP, Norma Iragorre. También Plana Mayor de la Policía y del Servicio Penitenciario.

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