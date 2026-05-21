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Seguridad

San Juan desplegará más de 500 policías durante el fin de semana patrio

La planificación del operativo incluye controles viales, recorridas preventivas y cobertura de actividades convocantes en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con motivo del fin de semana largo por el 25 de mayo, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, pondrá en marcha un operativo especial que contará con más de 500 efectivos desplegados en distintos puntos estratégicos de la provincia. El objetivo será reforzar la prevención, garantizar el orden y brindar tranquilidad tanto a los sanjuaninos como a los visitantes que llegarán para participar de las actividades culturales, artísticas y deportivas previstas.

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El operativo incluirá controles viales en rutas, accesos y zonas de gran circulación, con presencia permanente de personal policial y equipos especializados. Además, se intensificarán las tareas de prevención en espacios públicos y sectores donde se desarrollarán actividades convocantes como el Desafío Punta Negra, el Desafío Ruta 40, el encuentro entre San Martín y Deportivo Maipú, el show musical de Eugenia Quevedo y la tradicional Noche de Gala y Desfile del 25 de Mayo.

En paralelo, en el Gran San Juan continuará avanzando el operativo Barrios Seguros, con recorridas preventivas, controles y presencia activa en diferentes zonas. La medida busca fortalecer el vínculo de proximidad con los vecinos y actuar de manera anticipada para prevenir situaciones delictivas.

Cabe destacar que el despliegue fue planificado para acompañar el movimiento turístico y las actividades previstas durante las jornadas patrias. El trabajo coordinado entre las distintas áreas permitirá brindar una respuesta dinámica y reforzar el cuidado de la comunidad.

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