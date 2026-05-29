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En las redes

Un famosísimo influencer visitó San Juan ¡y le regalaron semitas!

El creador de contenido, que suma millones de seguidores, compartió postales desde el Dique Punta Negra y protagonizó un video viral en una confitería donde probó semitas, generando repercusión y debate en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La postal sorprendió a muchos en redes sociales: un BMW Serie 3 rojo estacionado frente al imponente Dique Punta Negra, con la cordillera de fondo y un influencer de alcance masivo posando para sus seguidores. Se trata de Tomás Mazza, quien suma más de 5 millones de seguidores en Instagram y cuya visita a la provincia no pasó desapercibida.

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Desde ese punto turístico, el joven compartió varias imágenes que rápidamente se viralizaron. La publicación superó los 75 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios, muchos de ellos de sanjuaninos que celebraron su presencia. “Mucha aura San Juan”, escribió un usuario. “Tomás date una vueltita por la plaza de Villa Krause”, sugirió otro. “Qué bien te queda San Juan”, sumó un tercero, en una muestra del entusiasmo local.

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Pero no todo quedó en las fotos. En TikTok comenzó a circular un video publicado por el usuario wh0is.r0m4n, donde se lo ve a Mazza en una confitería junto a un grupo de jóvenes. Allí, en un ambiente relajado, se produjo una de las escenas más comentadas: un mozo se acercó a la mesa y le sirvió varias semitas, una de las especialidades más tradicionales de la provincia.

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