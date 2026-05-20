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Inesperado

¿Khaby Lame desaparece?, la inesperada decisión del influencer vinculada a la IA

El reconocido personaje de 26 años autorizó el uso de su Face ID, Voice ID y modelos de comportamiento para el desarrollo de un clon digital.

Por Agencia NA
Khaby Lame vendió su identidad digital: un clon con IA creará contenido en su lugar.

Khaby Lame vendió su identidad digital: un clon con IA creará contenido en su lugar.

El influencer italiano de origen senegalés Khabane Lame vendió su identidad digital y ahora tendrá un clon creado con inteligencia artificial (IA) que continuará generando contenido.

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El joven de 26 años vendió su empresa Step Distinctive Limited por una cifra de 975 millones de dólares y, de esa manera, se convirtió en el primer influencer con un clon, ya que autorizó “el uso de su Face ID, Voice ID y modelos de comportamiento para el desarrollo de un gemelo digital basado en IA”.

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Khaby Lame ganó fama mundial durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19. ¿Cómo? Simplemente publicando videos en TikTok donde mostraba a personas realizando tareas cotidianas muy complicadas (o más bien complicándose sin sentido) y luego se filmaba a sí mismo haciendo la misma tarea pero mucho más fácil, y se comunicaba sin hablar, solamente haciendo gestos.

Ahora, el holding hongkonés Rich Sparkle Holdings, dueño de la identidad digital de Khaby, podrá crear contenido de comercio electrónico en directo, en diferentes idiomas y en cualquier horario alrededor del mundo.

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