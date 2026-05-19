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Quiénes fallecieron

El in memoriam de los Martín Fierro 2026 en la voz de Ángela Torres con "Recuérdame"

La estrella pop tomó protagonismo a través de la canción “Recuérdame” mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año.

Por Agencia NA
Ángela Torres emocionó con su voz durante el in memoriam de los Martín Fierro 2026.

Ángela Torres emocionó con su voz durante el in memoriam de los Martín Fierro 2026.

La noche de los Martín Fierro 2026 avanzaba a gran velocidad cuando Santiago del Moro anunció: “Vamos a sentarnos porque llega el momento de los recuerdos, de los que ya no están, pero que nos dejan su legado”. Fue entonces que presentó el segmento de los In Memoriam. En los segundos posteriores, el clima del evento cambió, el tono festivo se apaciguó y todos los presentes se acomodaron en sus respectivas sillas en señal de respeto.

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La reconocida estrella pop, Ángela Torres tomó protagonismo a través de la canción "Recuérdame" mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año, en un emotivo homenaje que erizó la piel de más de uno.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La emoción se apoderó de los Martín Fierro 2026 durante el segmento In Memoriam. Con la voz de Ángela Torres interpretando “Recuérdame”, la ceremonia homenajeó a las figuras que dejaron su huella en la cultura y el espectáculo argentino. Un momento de respeto, memoria y aplausos para quienes seguirán vivos en el recuerdo *Video: Telefe Mirá el video Más info en @tiempodesanjuan #martinfierro #inmemoriam #angelatorres #video #tiempodesanjuan"
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Entre los recordados se encontraron Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julioi Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Carlos Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Pablo Lago y el cierre de Luis Brandoni con su cita: "Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo".

Como era de esperar, el clip culminó con los emotivos aplausos de todos los asistentes a la ceremonia, que de manera respetuosa recordaron y celebraron los nombres de los homenajeados.

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