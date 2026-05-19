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Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Un gomero aseguró que tres vecinos, que tienen otro negocio del mismo rubro, lo agredieron físicamente, lo amenazaron con armas y le robaron un aparato de medición de su local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una disputa entre dos gomerías vecinas de Concepción tomó ribetes mafiosos. El empleado de uno de esos negocios denunció que tres hombres del otro local lo atacaron a golpes, lo amenazaron con armas de fuego y armas blancas, y le robaron un aparato.

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El violento episodio ocurrió este último domingo, pasadas las 22, en una gomería ubicada sobre el lateral de Circunvalación pasando calle Tucumán, en Capital. Según la denuncia radicada en la Comisaría 2da, el damnificado, de apellido Fernández, contó que desde hace tiempo mantiene serios conflictos con los propietarios y empleados de otra gomería situada a escasos 15 metros.

De acuerdo con su relato, en un momento de la noche se presentaron tres hombres vinculados al negocio vecino y comenzaron a amenazarlos. Fernández afirmó que los sujetos esgrimieron armas de fuego y puntas, mientras les exigían que abandonaran el lugar. En medio de la tensión, también los habrían golpeado, según las versiones. Los agresores supuestamente también lo amenazaron con prender fuego la gomería. Antes de retirarse, además, robaron un calibrador de medición, valuado 400.000 pesos.

El denunciante aportó a los investigadores los nombres de los tres presuntos agresores, quienes ya están siendo investigados por personal policial y judicial. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad a partir de la denuncia realizada en la Comisaría 2da.

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