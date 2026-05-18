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Ataque a colegio

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Fue en el edificio de la Escuela Provincia de Educación Técnica N° 6. Las autoridades denunciaron el hecho delictivo en la mañana de este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el edificio escolar que fue blanco del robo.

Este es el edificio escolar que fue blanco del robo.

Delincuentes entraron a un edificio escolar de La Bebida y, sin provocar daños, robaron cuatro notebooks. Las autoridades contaron que no hallaron rastros de violencia y todo indica que el hecho se produjo durante el fin de semana.

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El robo fue descubierto durante la mañana de este lunes en la Escuela, cuando el secretario del establecimiento, Emanuel Aballay, llegó a la institución y advirtió el faltante de los equipos informáticos. De inmediato realizó la denuncia ante personal policial de la Comisaría 13ra, que intervino junto a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes sustrajeron cuatro notebooks marca Lenovo que pertenecían a la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 6, ubicada en la intersección de calles Chubut y Santa Cruz, en el barrio Santa Rosa, en La Bebida, Rivadavia. También desaparecieron las planillas de entrega correspondientes a esos equipos.

Los investigadores señalaron que en el lugar no encontraron puertas forzadas ni daños visibles, por lo que el caso fue caratulado como hurto. Ahora los pesquisas intentan establecer cómo ingresaron al establecimiento y si los autores del robo conocían previamente los movimientos internos de la escuela o la ubicación de los dispositivos.

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