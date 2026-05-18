Brote: ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete

Ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete en la que se produjo el brote.

La EPET N°1 de Caucete continúa bajo seguimiento sanitario luego de que el Ministerio de Salud confirmara tres nuevos casos de varicela confirmados entre estudiantes del establecimiento. De esta manera, el brote detectado días atrás alcanzó los 10 contagios confirmados dentro de la institución educativa, donde las autoridades continúan reforzando medidas preventivas para evitar la propagación del virus.

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La actualización fue confirmada por Yanina González, jefa de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, quien en diálogo con radio Colón explicó que, inicialmente “se habían constatado 7 casos y ya detectamos 3 casos más confirmados de varicela en el colegio secundario EPET N°1 de Caucete”. Según precisó, todos los pacientes corresponden a adolescentes de entre 14 y 17 años.

“Al principio eran 7 casos y hasta el día de hoy han sido total 10 pacientes. Puede haber más ausentes, pero 10 han sido confirmados con certificado médico con la patología de la varicela”, sostuvo la funcionaria.

El brote fue detectado a comienzos de mayo dentro de la escuela técnica, que cuenta con una matrícula cercana a los 300 alumnos. La situación encendió la alarma sanitaria debido a que las autoridades consideran brote a la aparición de más de cinco casos dentro de un mismo ámbito.

Tras la detección de los primeros contagios, la División de Epidemiología y la Zona Sanitaria II activaron un operativo preventivo dentro de la institución. El viernes 8 de mayo, equipos de enfermería recorrieron los turnos mañana y tarde para brindar charlas informativas, controlar carnets de vacunación y reforzar medidas de higiene.

Durante esa jornada también se aplicaron 45 vacunas para completar esquemas y reforzar dosis, principalmente antigripales, además de una dosis de refuerzo contra la varicela.

González explicó que, si bien en distintos puntos de San Juan se registran casos todos los años, en esta oportunidad el foco estuvo puesto en Caucete por la concentración de contagios dentro de una misma comunidad educativa.

“En otros puntos de la provincia hemos tenido registros, pero no en un establecimiento o en un departamento en particular, sino casos aislados. Eso sucede todos los años con la misma dinámica”, indicó.

La especialista remarcó además que gran parte de los adolescentes afectados no recibió la vacuna porque no estaba incorporada al calendario nacional durante sus primeros años de vida. “La vacunación comenzó en 2015 y la segunda dosis se colocó durante el año 2022. Estos chicos, que hoy están cursando la Secundaria y tienen entre 14 y 19 años, no han tenido la oportunidad de vacunarse. La vacuna es reciente y es una enfermedad que ahora se previene con vacuna”, explicó.

Los detalles a tener en cuenta sobre la varicela

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus varicela zoster. Se transmite por vía aérea y por contacto con secreciones o lesiones cutáneas. Sus síntomas más frecuentes son fiebre, cansancio, dolor de cabeza y la aparición de ampollas o ronchas que producen intensa picazón.

En ese sentido, González aclaró que incluso quienes ya tuvieron la enfermedad pueden volver a contagiarse, aunque generalmente de forma mucho más leve. “Si una persona ya tuvo la enfermedad no quiere decir que no vuelva a contagiarse. Seguramente será extremadamente leve. Si la primera vez tuvo muchas lesiones, quizás la segunda vez tenga solamente una”, ejemplificó.

Desde Salud insistieron en la necesidad de cortar la cadena de transmisión mediante medidas básicas de prevención. Entre las principales recomendaciones se encuentra el aislamiento de las personas con síntomas, evitar asistir a clases o reuniones, reforzar el lavado de manos, no compartir objetos personales y mantener ventilados los ambientes.

“Lo que tenemos que hacer es apuntar a cortar la cadena de transmisión. La primera medida es que la persona no asista a reuniones o actividades y permanezca en su casa hasta que disminuyan los síntomas”, señaló la funcionaria.

Además, remarcó la importancia de la ventilación cruzada, incluso durante los días fríos. “Aunque haga frío, hay que ventilar los ambientes porque eso ayuda a prevenir que los virus se multipliquen”, indicó.

En paralelo, desde el Ministerio de Salud llevaron tranquilidad respecto a otras enfermedades que generan preocupación estacional y aseguraron que actualmente no se registran casos graves de meningitis ni de tétanos en San Juan. Sin embargo, insistieron en completar los esquemas de vacunación, especialmente en adolescentes y grupos de riesgo.