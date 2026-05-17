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Planazo de domingo

Sabores de Oriente en el Conte Grand: un viaje gastronómico por la Expo Anime de San Juan

Desde los clásicos onigiris japoneses hasta los innovadores corndogs coreanos y el refrescante Bubble Tea, la sexta edición de la Expo Anime ofrece una propuesta culinaria imperdible para este domingo en el Centro Cultural Conte Grand. Variedades y precios, en esta nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Expo Anime, considerada el evento friki más grande de San Juan, ha regresado al Centro Cultural Conte Grand para deleitar a los fanáticos de la cultura japonesa y coreana. Más allá de los stands de mercadería y los shows, uno de los grandes protagonistas de esta edición es la variada oferta gastronómica asiática que permite a los sanjuaninos realizar un verdadero recorrido de sabores por Japón, Corea, China y Taiwán.

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Delicias japonesas y chinas: Sin frituras y con toques locales

El emprendimiento local "Taiyaki ya" se destaca por ofrecer una propuesta que evita las frituras. Entre sus opciones saladas, los visitantes pueden encontrar los tradicionales onigiris, rellenos de atún, queso crema y cebollita, y los yakitoris, brochetas de pollo servidas con salsa teriyaki y sésamo.

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Una de las curiosidades del stand son sus empanadas chinas, preparadas con un relleno de repollo, zanahoria, jengibre, salsa de soja y carne molida.

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Para el momento del postre, la oferta incluye:

  • Taiyakis: Masas de waffle con forma de pez, rellenas de ganache de chocolate.
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  • Hanami Dangos: Dulces de harina de arroz glutinoso rellenos de gomitas.
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  • Mochis: Con rellenos de chocotorta o cheesecake.
  • Mooncake: Postre tradicional chino relleno de Nutella.
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Tendencias de Corea y Taiwán: Corndogs y Bubble Tea

El emprendimiento "Cooking San Juan" trae la tendencia de la comida callejera coreana con sus corndogs: banderillas de salchicha revestidas en masa y fritas con diversas versiones que incluyen queso, papas y una opción picante revestida con Takis. Además, ofrecen churros de papa con formas de estrellas.

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A esta oferta se suma una de las bebidas más icónicas de Taiwán: el Bubble Tea. De la mano de "Apapacho", un emprendedor cordobés que viajó especialmente a San Juan para participar en la Expo Anime, los asistentes podrán degustar esta refrescante bebida que ha conquistado el mundo.

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Cita obligada para este domingo

La Expo Anime continuará este domingo 17 de mayo de 14:00 a 20:00. Es importante destacar que la entrada es libre y gratuita, permitiendo que toda la familia disfrute de la Feria Friki con más de 45 emprendedores.

La jornada dominical contará además con la esperada competencia de Cosplay, donde los participantes lucirán sus mejores caracterizaciones para obtener premios y menciones especiales.

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