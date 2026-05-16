Así será el gigante de la Costanera de San Juan: el nuevo Polideportivo Municipal de Chimbas

Chimbas se prepara para una transformación en su infraestructura social y recreativa con el inicio del proceso de licitación para su nuevo Polideportivo Municipal Cubierto . Este ambicioso proyecto forma parte de un plan macro de Recuperación de la Avenida Costanera , que busca integrar el nuevo edificio al Predio Ferial Provincial ya existente para dar vida a lo que será la futura Ciudad Deportiva de la Municipalidad de Chimbas . La obra se ubicará estratégicamente en la Avenida Costanera, entre las calles Salta y Bonduel, un sector clave para el crecimiento de la zona Oeste sanjuanina.

Desde el municipio destacan que es una realidad que muchos deportistas del departamento deben trasladarse actualmente a distritos como Capital o Santa Lucía para poder entrenar en condiciones adecuadas. Con la concreción de este estadio, los atletas locales podrán practicar hockey, handball y vóley en una cancha que finalmente cumplirá con todas las medidas reglamentarias exigidas por las federaciones, algo que hasta hoy solo era posible para el fútbol en el departamento.

Para hacer realidad este sueño, el municipio que comanda Daniela Rodríguez ya formalizó el llamado a la Licitación Pública Nº 02/2026, destinada a la construcción del Bloque A o Nave Central del complejo. El presupuesto oficial destinado para estos trabajos asciende a la suma de 1.199.416.804,43 pesos. Aquellas empresas interesadas en participar del proyecto ya pueden adquirir el pliego, mientras que la apertura de los sobres con las propuestas económicas está programada para el próximo martes 19 de mayo a las diez de la mañana.

Un diseño de vanguardia con tecnología térmica y máxima seguridad

El polideportivo chimbero estará constituido compuesto por tres bloques. El bloque principal lo constituye la nave central, mientras que los vestuarios y los cuerpos de baño para el público constituyen los otros dos bloques a construir. El bloque principal, esto es la nave central, permitirá la práctica de diferentes actividades deportivas, como hockey, baloncesto, voleibol, entre otros. Este elemento estará conformado básicamente por la cancha multipropósito con dimensiones de 40 x 20 metros. Esta cancha estará constituida por un contrapiso de hormigón armado, terminado con mosaicos de granito pulido. Esta nave central, alma de este complejo inicial, tendrá una capacidad aproximada de 1.000 espectadores.

La construcción de esta nave central es el objeto del Ilamado a licitación pública, su posterior contratación y ejecución final. La superficie cubierta aproximada de este futuro edificio es de 1.823,57 m2. Una combinación de sistemas constructivos le permitirá al municipio concluir con la obra en un plazo máximo de 180 días corridos, lo cual, para el historial municipal, en este tipo de obras, es un verdadero hito.

image (Imagen ilustrativa creada con IA)

Los otros dos bloques arquitectónicos del Polideportivo, esto es, los cuerpos de baño para el público y los vestuarios para los deportistas serán llevados a cabo por la Municipalidad y no serán objeto de este llamado a licitación y posterior contratación.

El nuevo polideportivo fue diseñado bajo estándares de alta eficiencia constructiva y contará con una superficie total de 2.200,70 metros cuadrados, de los cuales casi su totalidad corresponden a área cubierta. La estructura principal se basa en una nave metálica de grandes dimensiones que utiliza paneles térmicos especiales de espuma de poliuretano, lo que garantiza que el interior conserve temperaturas estables durante todo el año y reduce el gasto energético. En su interior, el corazón del complejo será la cancha multideportiva, flanqueada por sectores destinados a posibles gradas, una mesa de control y bancos de suplentes para los equipos local y visitante.

En cuanto a las comodidades para los protagonistas, el edificio contará con vestuarios completos para árbitros y equipos, los cuales incluyen zonas específicas para masajes y preparación competitiva. El complejo también dispondrá de un área de foyer en el acceso, sanitarios para el público general diferenciados por sexo, baños adaptados para personas con discapacidad y una kitchenette para el personal. Un detalle técnico llamativo es que la construcción incluye un sistema de ventilación natural mediante extractores eólicos situados en el techo para asegurar la circulación del aire sin consumo eléctrico constante.

Existen aspectos curiosos que demuestran el nivel de detalle de la obra, como el uso de chapas traslúcidas estratégicamente ubicadas para aprovechar al máximo la luz solar sin afectar la temperatura interna. También destaca que el edificio contará con una torre propia para la provisión de agua equipada con cuatro tanques de reserva de gran capacidad, lo que asegura autonomía frente a posibles cortes de servicio. En términos de seguridad, la mampostería ha sido proyectada con verificaciones sísmicas especiales y el predio estará protegido por un cierre perimetral de malla electrosoldada de tres metros de altura, combinando resistencia y modernidad en un solo espacio.