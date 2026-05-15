El Tinder de perros sanjuanino: "Macho ideal para perras altas"

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“Macho presta servicio”, reza una publicación de Compra San Juan en la pestaña de “Mascotas”. Es que la página web que siempre se usó para la compra y venta de vehículos, muebles y alquileres, entre otros, se ha convertido en una especie de Tinder de Perros donde distintos criadores aprovechan para ofrecer los servicios de sus perros de raza.

En esta nota, te seleccionamos algunos de los avisos más insólitos que incluyen hasta producción de fotos.

"Beagle de 4 años busca novia", dice uno de los avisos en donde los dueños se ocuparon hasta de hacer posar a su mascota en distintas situaciones. En una computadora buscando novia, en una reposera descansando, tirado en un sillón y en los brazos de su ama, que lo exhibe muy orgullosa como el mejor macho para perpetuar la especie.

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"Macho atigrado busca novia. Muy buen linaje de sangre. Excelente estructura, cabeza e inserción de orejas.Temperamento muy bueno, se trasmite en sus crías", asegura el dueño de un Bulldog Francés, que también tiró sus mejores poses para el Tinder canino.

bulldog francés

"Bulldog Frances de 4 años de edad, con muy buen Pedrigee. Hijo de perro campeón. Es un macho ideal para perras altas, ya que es un perro corto y bajo, lo que garantiza que los cachorros salgan muy similar a él o aporte mucho para una mejor calidad de los cachorros", dice otro de los anuncios. Sus dueños, son los mejores vendedores de los perros porque hasta ponen fotos de los cachorros que el "macho semental" tuvo, para garantizar la calidad del servicio que prestan.

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En los avisos, son los Bulldog Francés los que más aparecen buscando pareja u ofreciendo sus servicios para ser papás, pero también hay otras razas como el de Ovejero Alemán y un Golden Retriever que, según su dueña, es "puro".

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Sobre el valor de la "monta" ninguno de los dueños coloca el precio y tienden a dejar abiertas las consultas. Sin embargo, en Argentina, prestar servicio de monta puede costar entre 250 a 1000 dólares, dependiendo de la raza, aunque hay otros arreglos en los que el dinero no está de por medio y quien tiene la perra entrega un cachorro al dueño del macho como forma de pago. El precio aumenta si el macho cuenta con pedigrí, registro oficial o características de exposición.