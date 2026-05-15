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En un colegio de Pocito juntan dinero para que su compañero vaya a Bariloche

Los estudiantes de la Promo 26 del Colegio Santa Bárbara impulsaron una campaña solidaria para que uno de sus amigos pueda realizar el tradicional viaje de egresados. Organizan rifas, bingos, ferias y hasta videos en redes sociales para reunir el dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que comenzó como una charla entre compañeros terminó convirtiéndose en una movida solidaria que hoy moviliza a estudiantes, familias y usuarios de redes sociales. Alumnos de 6° B, orientación Naturales, del Colegio Santa Bárbara, en Pocito, iniciaron distintas actividades para ayudar a uno de sus compañeros a cumplir el sueño de viajar a Bariloche junto al resto del curso.

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La iniciativa surgió cuando los jóvenes advirtieron que Joaquín Sánchez, a quien todos conocen como “Pinky”, no contaba con los recursos suficientes para afrontar el costo del viaje de egresados. Lejos de resignarse a que quedara afuera, sus compañeros decidieron organizarse y comenzar una campaña para reunir fondos.

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Actualmente, la Promo 26 está integrada por 25 estudiantes y cerca de 16 tienen previsto viajar entre septiembre y octubre. Sin embargo, el precio del paquete turístico ronda los 2,5 millones de pesos por alumno, una cifra que representa una dificultad económica para muchas familias.

Para intentar alcanzar el objetivo, los chicos comenzaron a desplegar distintas propuestas solidarias. Entre ellas, realizan rifas, bingos y ventas, además de preparar una feria abierta a estudiantes de otros colegios. Paralelamente, también apelaron a las redes sociales, donde publicaron videos en TikTok e Instagram contando la historia y pidiendo colaboración.

La repercusión no tardó en llegar y los videos comenzaron a compartirse entre usuarios que destacaron el gesto de compañerismo del curso. Según contaron, la idea es que “Pinky” pueda vivir la experiencia completa junto a sus amigos y no quedarse afuera de uno de los momentos más esperados de la secundaria.

Quienes quieran colaborar con la campaña pueden seguir las actividades a través de la cuenta de Instagram “P26 Naturales”. Además, los estudiantes habilitaron el alias “PINKYBRC”, a nombre de Martina Millán Córdoba, para recibir aportes económicos.

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