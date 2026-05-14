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Buena suerte

Quiniela Max: un apostador sanjuanino ganó $20.000.000 en la vespertina

El premio salió en la Agencia 666 y corresponde al sorteo vespertino N° 7268 de la Quiniela Oficial de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con un premio millonario de la Quiniela Max.

Un sanjuanino se quedó con un premio millonario de la Quiniela Max.

La Quiniela Max volvió a entregar un importante premio en San Juan. Un apostador de Pocito ganó $20 millones en el sorteo vespertino N° 7268, realizado el 13 de mayo de 2026.

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La Quiniela Oficial de San Juan, a través de la Caja de Acción Social, informó que el pozo de la Quiniela Max salió en el sorteo vespertino N° 7268 del 13 de mayo de 2026.

El premio fue de $20.000.000 y el ticket ganador fue vendido en la Agencia 666, ubicada en Pocito.

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Por otra parte, se indicó que el ganador tiene tiempo hasta el próximo 23 de mayo de 2026 para cobrar su premio.

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