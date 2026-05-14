Quiniela Max: un apostador sanjuanino ganó $20.000.000 en la vespertina

Un sanjuanino se quedó con un premio millonario de la Quiniela Max.

L a Quiniela Max volvió a entregar un importante premio en San Juan. Un apostador de Pocito ganó $20 millones en el sorteo vespertino N° 7268, realizado el 13 de mayo de 2026.

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La Quiniela Oficial de San Juan, a través de la Caja de Acción Social, informó que el pozo de la Quiniela Max salió en el sorteo vespertino N° 7268 del 13 de mayo de 2026.

El premio fue de $20.000.000 y el ticket ganador fue vendido en la Agencia 666, ubicada en Pocito.

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Por otra parte, se indicó que el ganador tiene tiempo hasta el próximo 23 de mayo de 2026 para cobrar su premio.