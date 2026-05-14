Quiniela Max: un apostador sanjuanino ganó $20.000.000 en la vespertina

La Quiniela Max volvió a entregar un importante premio en San Juan. Un apostador de Pocito ganó $20 millones en el sorteo vespertino N° 7268, realizado el 13 de mayo de 2026.
jueves 14 de mayo 2026
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El premio salió en la Agencia 666 y corresponde al sorteo vespertino N° 7268 de la Quiniela Oficial de San Juan.
La Quiniela Max volvió a entregar un importante premio en San Juan. Un apostador de Pocito ganó $20 millones en el sorteo vespertino N° 7268, realizado el 13 de mayo de 2026.
La Quiniela Oficial de San Juan, a través de la Caja de Acción Social, informó que el pozo de la Quiniela Max salió en el sorteo vespertino N° 7268 del 13 de mayo de 2026.
El premio fue de $20.000.000 y el ticket ganador fue vendido en la Agencia 666, ubicada en Pocito.
Por otra parte, se indicó que el ganador tiene tiempo hasta el próximo 23 de mayo de 2026 para cobrar su premio.