La fiebre mundialista ya se vive en San Juan: el centro se tiñe de celeste y blanco por la Scaloneta

El fútbol despierta pasiones, alegrías y tristezas en la Argentina como ningún otro deporte. Y cada cuatro años, con la llegada de una nueva Copa Mundial de la FIFA, vuelve a florecer ese ADN futbolero que atraviesa generaciones. En San Juan, la previa del Mundial 2026 ya empezó a sentirse fuerte en las calles y, sobre todo, en el corazón comercial de la provincia.

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A menos de un mes del arranque de la competencia, el centro sanjuanino se vistió completamente de celeste y blanco. Camisetas de la Selección Argentina colgadas en las vidrieras, banderas flameando en los ingresos de los locales, trompetas, gorros, vinchas y todo tipo de merchandising comenzaron a copar las peatonales y avenidas más transitadas.

Hoy, en las calles no se habla de otra cosa que no sea de la Selección Argentina y la ilusión de volver a pelear por la gloria máxima. Eso se traduce en la charla diaria, en la radio, en la televisión y también en el andar cotidiano. Basta recorrer unas cuadras del microcentro para encontrarse con negocios que apostaron fuerte a la estética mundialista y se sumaron a la fiebre por la Scaloneta.

Aunque desde hace semanas los colores argentinos ya habían empezado a aparecer tímidamente, en los últimos días la ambientación explotó. En el centro prácticamente no hay vidriera que no tenga una bandera albiceleste, una camiseta de Lionel Messi o algún detalle relacionado con el Mundial. Algunos comerciantes reconocen que, además del entusiasmo genuino, el furor futbolero también ayuda a potenciar las ventas y atraer clientes.

Una campaña para convertir al centro en una gran fan zone

Con el objetivo de transformar el centro sanjuanino en el epicentro de la pasión mundialista, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan lanzó la campaña “Promo Mundial de Fútbol”, una iniciativa que busca incentivar el consumo local combinando entretenimiento, promociones y clima de cancha.

Durante el certamen, sanjuaninos y turistas podrán disfrutar de transmisiones en pantallas gigantes ubicadas en puntos estratégicos de la Ciudad. Además, los comercios y locales gastronómicos adheridos ofrecerán descuentos especiales, menús temáticos y sorteos para quienes realicen compras en el microcentro.

“Queremos que la gente viva el Mundial en la calle, que el comercio sea parte de la fiesta y que los sanjuaninos encuentren en Capital el mejor lugar para alentar a la Selección y aprovechar ofertas reales”, señalaron desde la organización.

Entre las propuestas más destacadas aparecen las fan zones con pantallas gigantes y ambientación mundialista en las peatonales, promociones especiales en bares y restaurantes durante los partidos, descuentos en distintos rubros comerciales y premios para quienes consuman en los locales adheridos.

En definitiva, el Mundial todavía no empezó, pero en San Juan ya se juega su propio partido. Y el centro, teñido de celeste y blanco, parece decidido a vivirlo como una verdadera fiesta popular.

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