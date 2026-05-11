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Las sorpresas de la prelista de Scaloni para el Mundial 2026: hay 55 nombres, y varios jugadores de Boca y River

El entrenador de la Selección Argentina entregó la nómina preliminar de futbolistas para la Copa del Mundo que comenzará en un mes. Entre históricos campeones y jóvenes promesas, aparecen algunos nombres inesperados que sueñan con meterse en la lista definitiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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preLa cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y este lunes Lionel Scaloni dio un paso clave: presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina para la máxima cita del fútbol, aunque solamente 26 integrarán la nómina definitiva.

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La lista final deberá entregarse el próximo 30 de mayo y será oficializada por FIFA el 2 de junio, apenas una semana antes del debut argentino ante Argelia.

Como suele ocurrir en cada convocatoria, hubo apellidos que no sorprendieron y otros que rápidamente despertaron repercusión entre los hinchas. Entre las principales novedades aparecen Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Claudio Echeverri y Santiago Castro, futbolistas que vienen teniendo un gran presente y fueron considerados por el cuerpo técnico para la etapa final de la preparación.

El grueso de la base campeona del mundo sigue firme. Lionel Messi encabeza la nómina junto a figuras como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

También aparecen jóvenes que vienen ganando terreno en Europa y que podrían convertirse en apuestas importantes para el futuro inmediato de la Albiceleste, como Franco Mastantuono, Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Gianluca Prestianni.

Uno de los focos de atención estará puesto en el estado físico de varios futbolistas que llegan con molestias o recuperándose de lesiones. El cuerpo técnico evaluará su evolución durante las próximas semanas antes de confirmar la lista definitiva.

La expectativa crece tanto entre los jugadores como entre los fanáticos, que ya empiezan a hacer cuentas y debatir quiénes merecen quedarse con uno de los 26 lugares para defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.

Los arqueros preseleccionados

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

Defensores

Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.

Mediocampistas

Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco.

Delanteros

Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.

Con presencia de Boca y River

Entre los integrantes de la nómina, hay seis jugadores de River Plate y cuatro de Boca Juniors. De parte del Millonario, están Santiago Beltrán, Gonzalo Motntiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Anibal Moreno. Por el lado del Xeneize, los que están en la nómina son Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

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